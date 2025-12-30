Экономисты единодушны в вопросе роста зарплат в 2026 году - чего ждать латвийцам?

Старший экономист Swedbank Агнесе Буцениеце говорит, что рост зарплат продолжит замедляться и в 2026 году составит около 7%. Она отметила, что напряженный рынок труда будет способствовать сохранению темпов роста. Повышение минимальной заработной платы будет незначительным - с 740 до 780 евро, что означает, что рост минимальной заработной платы не будет значительным фактором, влияющим на среднюю зарплату в 2026 году. Темпы роста средней зарплаты будут сдерживаться мерами жесткой экономии в государственном секторе, а также способностью предприятий платить более высокую зарплату, как с учетом рисков конкурентоспособности, так и рентабельности, которая снизилась в последние годы.