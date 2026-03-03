"Байба, не будь грязной половой тряпкой!" Три человека у МИД Латвии протестовали против действий США и Израиля

На протест пришли три человека с плакатом и мегафоном, а также несколько наблюдателей, которые следили за происходящим и снимали. На черном плакате светлыми буквами было написано: «Байба, не будь грязной половой тряпкой! Будь последовательным политиком — осуди агрессию США и Израиля!» В мегафон выкрикивались различные призывы, в том числе требование исключить США из НАТО.