"Байба, не будь грязной половой тряпкой!" Три человека у МИД Латвии протестовали против действий США и Израиля
Во вторник утром несколько человек у Министерства иностранных дел Латвии (МИД) выражали протест против военной операции США и Израиля в Иране.
На протест пришли три человека с плакатом и мегафоном, а также несколько наблюдателей, которые следили за происходящим и снимали. На черном плакате светлыми буквами было написано: «Байба, не будь грязной половой тряпкой! Будь последовательным политиком — осуди агрессию США и Израиля!» В мегафон выкрикивались различные призывы, в том числе требование исключить США из НАТО.
Протестующие упрекали министра иностранных дел Байбу Браже в том, что она не сочла нужным выразить соболезнования Ирану и осудить направленную против него агрессию. Организаторы акции пожелали народу Ирана победить «агрессоров» — США и Израиль, поскольку, по их мнению, каждый имеет право быть свободным и независимым, в том числе и Иран.
Пикетчики назвали Браже коммунисткой и заявили, что иранцам нужно помогать не меньше, чем украинцам. По их мнению, молчаливое большинство в Латвии выступает за Иран.
За мероприятием наблюдали несколько сотрудников полиции, которые перед началом акции попросили протестующих предъявить согласование.
Примерно через 30 минут протест завершился.
О планируемой акции у МИД ранее проинформировал СМИ ее организатор — редактор Pride.lv Майгурс Скангалис. Во время акции также прозвучало, что она не имеет никакого отношения к геям.
Как ранее сообщил Скангалис, цель собрания — добиться от латвийских должностных лиц осуждения агрессии США и Израиля, остановить распространение в Латвии товаров и услуг США и Израиля, а также исключить США из НАТО.
Как выяснили в Рижской думе, организаторы указали, что в собрании могут принять участие около 20 человек. У самоуправления не было оснований запрещать проведение мероприятия, поскольку оно соответствовало закону «О собраниях, шествиях и пикетах».
Как сообщалось, в субботу, 28 февраля, Израиль и США нанесли удары по сотням целей в Иране, атакуя пусковые ракетные установки, объекты, связанные с ядерной программой Тегерана, армейские штабы и политических лидеров. В результате удара был ликвидирован верховный лидер теократического режима Ирана аятолла Али Хаменеи.
Израиль и США сообщают, что целью атак является устранение угрозы, исходящей от ракетного потенциала и ядерной программы Ирана, а также предоставление иранцам возможности свергнуть свое правительство. Иран наносит ответные удары по Израилю, а также по военным объектам США в странах Персидского залива.