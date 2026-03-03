Бизнес-бум в Латвии: зафиксировано рекордное число новых компаний - в каких отраслях?
В 2025 году в Латвии зарегистрировано самое большое число вновь созданных предприятий и коммерсантов за последние шесть лет. Согласно данным Регистра предприятий, всего было основано 10 445 новых предприятий и коммерсантов — на 12,07% больше, чем в 2024 году, и впервые с 2019 года показатель превысил отметку в 10 000.
В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 183 991 активное предприятие и коммерсант. Самой популярной формой предпринимательской деятельности по-прежнему остается общество с ограниченной ответственностью (SIA), которое составляет более половины всех активных предприятий. Одновременно продолжает расти популярность малокапитальных SIA — эта форма уже составляет 22,51% от общего числа предприятий и коммерсантов. В 2025 году количество активных малокапитальных SIA увеличилось на 7,31%, или на 2820 единиц.
«Данные показывают, что чаще всего новые предприниматели работают в оптовой и розничной торговле, в сфере транспорта и складирования, а также в строительстве — в целом эти три отрасли представляют 46% всех вновь созданных предприятий», — говорит член правления банка Citadele, отвечающий за обслуживание корпоративных клиентов, Вайдас Жагунис.
Наблюдения банка свидетельствуют, что для новых компаний наиболее важны финансовые услуги, обеспечивающие повседневные платежи, расчетные карты и POS-терминалы, особенно для предприятий, работающих в сегменте розничной торговли.