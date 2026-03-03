Бизнес-бум в Латвии: зафиксировано рекордное число новых компаний - в каких отраслях?

В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 183 991 активное предприятие и коммерсант. Самой популярной формой предпринимательской деятельности по-прежнему остается общество с ограниченной ответственностью (SIA), которое составляет более половины всех активных предприятий. Одновременно продолжает расти популярность малокапитальных SIA — эта форма уже составляет 22,51% от общего числа предприятий и коммерсантов. В 2025 году количество активных малокапитальных SIA увеличилось на 7,31%, или на 2820 единиц.