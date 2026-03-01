Браже осудила Иран за неспровоцированные нападения на соседей

Байба Браже подчеркнула, что Иран давно и целенаправленно занимается дестабилизацией ситуации в ближневосточном регионе и во всем мире, в том числе напрямую поддерживая войну России в Украине. Иран передал России более 50 000 беспилотников "Шахед". Оружие и технологии, разработанные Ираном, помогли убить тысячи невинных украинцев. Как и Россия в Украине, Иран сейчас осуществляет террористические атаки против невинных гражданских лиц в странах Персидского залива.