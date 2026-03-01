Браже осудила Иран за неспровоцированные нападения на соседей
Латвия решительно осуждает неспровоцированные нападения Ирана на страны ближневосточного региона, заявила министр иностранных дел Байба Браже на сегодняшнем внеочередном заседании Совета ЕС по иностранным делам, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.
Байба Браже подчеркнула, что Иран давно и целенаправленно занимается дестабилизацией ситуации в ближневосточном регионе и во всем мире, в том числе напрямую поддерживая войну России в Украине. Иран передал России более 50 000 беспилотников "Шахед". Оружие и технологии, разработанные Ираном, помогли убить тысячи невинных украинцев. Как и Россия в Украине, Иран сейчас осуществляет террористические атаки против невинных гражданских лиц в странах Персидского залива.
Иран систематически нарушает свои международные обязательства и угрожает международному миру и безопасности, заявила министр иностранных дел. На протяжении десятилетий Иран поддерживал, вооружал, финансировал и обучал такие террористические группировки, как "Хамас и "Хезболла". Иранский режим открыто продолжает свою незаконную ядерную программу, несмотря на неоднократные дипломатические усилия ЕС, Великобритании и США. Иран активно уклоняется от санкций.
Министр отметил, что Латвия полностью солидарна с иранским народом и решительно осуждает неспровоцированные нападения Ирана на страны ближневосточного региона - Бахрейн, Иорданию, Катар, Кувейт, Саудовскую Аравию, Сирию и Объединенные Арабские Эмираты. Нападения на эти страны представляют угрозу региональному и международному миру и безопасности.
Браже заявила, что приоритетом сейчас является обеспечение защиты гражданского населения и предотвращение дальнейшей эскалации. Стабильность в регионе необходима для глобальной безопасности. Иран должен прекратить свою незаконную ядерную программу, соблюдать свои международные обязательства, что позволит ему вернуться за стол переговоров.
Латвия продолжит внимательно следить за развитием событий на Ближнем Востоке в тесной координации с посольствами, ЕС и другими странами, сказала Браже.