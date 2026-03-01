Шокирующие данные: что-то происходит с мужчинами в Латвии - каждый третий на грани

При этом каждый третий мужчина признает, что в течение последнего года испытывал трудности, связанные с ментальным здоровьем. Организаторы кампании отмечают, что ситуация вызывает тревогу и в более широком контексте — в Латвии уровень самоубийств среди мужчин по-прежнему в три раза выше, чем в среднем по Европейскому союзу. Особенно критическая ситуация наблюдается в возрастной группе от 45 до 59 лет.