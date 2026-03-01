Шокирующие данные: что-то происходит с мужчинами в Латвии - каждый третий на грани
Каждый третий мужчина в Латвии за последний год столкнулся с серьезными психологическими трудностями, однако лишь немногие решаются обратиться за профессиональной помощью. Усталость, тревога, постоянный стресс и чувство безнадежности становятся частью повседневности, а уровень мужских самоубийств по-прежнему остается одним из самых тревожных показателей в Европе.
В Латвии лишь 14% мужчин, столкнувшись с проблемами ментального здоровья, обращались за профессиональной помощью. Об этом свидетельствуют данные опроса латвийских мужчин, проведенного организаторами социальной кампании «Твое молчание — не сила» совместно с исследовательской компанией Norstat.
При этом каждый третий мужчина признает, что в течение последнего года испытывал трудности, связанные с ментальным здоровьем. Организаторы кампании отмечают, что ситуация вызывает тревогу и в более широком контексте — в Латвии уровень самоубийств среди мужчин по-прежнему в три раза выше, чем в среднем по Европейскому союзу. Особенно критическая ситуация наблюдается в возрастной группе от 45 до 59 лет.
Данные опроса показывают, что 42% респондентов считают: мужчина должен справляться с проблемами ментального здоровья самостоятельно, а не обращаться к специалисту. В свою очередь, 63% признались, что никогда даже не рассматривали возможность обращения за профессиональной помощью.
Если в возрастной группе от 30 до 39 лет не воспользовались бы помощью специалиста 49% мужчин, то в группе от 50 до 59 лет — уже 76%.
Среди наиболее распространенных эмоциональных трудностей, с которыми латвийские мужчины сталкивались в течение последнего года, названы усталость и эмоциональное истощение (54%), тревожность и беспокойство (34%), постоянный стресс или напряжение (29%), гнев или раздражительность (28%), а также подавленность и чувство безнадежности (26%).
Социальную кампанию «Твое молчание — не сила» до 16 марта этого года организует латвийский производитель лекарственных средств Olpha совместно с Veselības centru apvienība, Centrālā laboratorija и Mēness aptieka.
Опрос о состоянии ментального здоровья в Латвии в феврале 2026 года провело агентство общественного мнения Norstat, опросив 480 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет.