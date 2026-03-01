Решение Меган Маркл на свадьбе, которое ранило королеву Елизавету и навсегда изменило королевский протокол
Свадьба герцога Сассекского Гарри и герцогини Меган Маркл стала одним из самых просматриваемых событий 2018 года, однако за кулисами не все было так гладко.
Королевский редактор Рассел Майерс в своей книге «William & Catherine: The Intimate Inside Story» раскрыл новые подробности закулисной подготовки к одной из самых заметных свадеб в современной истории. Он описывает, как Меган не согласилась с бабушкой Гарри — королевой Елизаветой II — по вопросу о том, кто должен участвовать в организации большого дня.
Майерс пишет: «Леди Энсон, которая умерла в 2020 году в возрасте 79 лет, помогала планировать многие королевские мероприятия, включая празднование 90-летия королевы, 70-летие свадьбы королевы и принца Филипа, а также свадьбу Уильяма и Кэтрин. По просьбе королевы леди Энсон предложила свою помощь Гарри и Меган, однако Меган сказала ей, что в этом нет необходимости. Позднее Елизавета заявила, что эта резкая словесная перепалка с ее внуком ранила королеву больше, чем можно представить».
Королева Елизавета II на свадьбе принца Гарри с Меган Маркл
Леди Энсон, известная также как Элизабет Шекерли, была двоюродной сестрой покойной монархини, будучи сестрой Патрика Энсона, 5-го графа Личфилда. Помимо свадьбы Уильяма и Кейт, она в 1995 году планировала также свадьбу наследного принца Греции Павлоса с Марией-Шанталь, а также свадьбу Стинга с Труди Стайлер в 1992 году.
Это был не единственный вопрос, вызвавший разногласия между королевой и Меган Маркл перед большим днем. Майерс пишет: «(Королевский биограф Салли) Беделл Смит описала, как Меган отказалась рассказать королеве о своем свадебном платье и настаивала на том, что хочет надеть фату — с чем королева частным образом не согласилась, поскольку Меган была разведена». До брака с Гарри Меган была замужем за американским кинопродюсером Тревором Энгельсоном с 2011 по 2014 год. Другие разведенные представительницы королевской семьи, например королева Камилла и принцесса Анна, также предпочли не надевать традиционную фату или классические белые свадебные платья, отдавая предпочтение костюмам с юбкой или платьям и шляпам.
Пока весь мир наблюдал за тем, как Гарри и Меган произносят «да», пара отпраздновала свадебный банкет в узком кругу. Среди гостей в этот особенный день были такие знаменитости, как Джордж и Амаль Клуни и Опра Уинфри, а также члены королевской семьи. Счастливая пара посетила обед в Сент-Джордж-холле для 600 гостей, организованный королевой, и вечерний прием для 200 своих ближайших друзей и родственников во Фрогмор-хаусе.
Свадьба Меган Маркл и принца Гарри
В беспрецедентном шаге Меган произнесла речь на приеме. Содержание речи держалось в секрете, за исключением заключительной мысли о том, что она находит утешение в «непреклонной убежденности в том, что прежде всего побеждает любовь».