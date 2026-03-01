Решение Меган Маркл на свадьбе, которое ранило королеву Елизавету и навсегда изменило королевский протокол

Это был не единственный вопрос, вызвавший разногласия между королевой и Меган Маркл перед большим днем. Майерс пишет: «(Королевский биограф Салли) Беделл Смит описала, как Меган отказалась рассказать королеве о своем свадебном платье и настаивала на том, что хочет надеть фату — с чем королева частным образом не согласилась, поскольку Меган была разведена». До брака с Гарри Меган была замужем за американским кинопродюсером Тревором Энгельсоном с 2011 по 2014 год. Другие разведенные представительницы королевской семьи, например королева Камилла и принцесса Анна, также предпочли не надевать традиционную фату или классические белые свадебные платья, отдавая предпочтение костюмам с юбкой или платьям и шляпам.