Здание Сейма буквально построено "на костях"! Как это влияет на депутатов и что об этом говорят эзотерики?

Во время археологических раскопок, проведенных семь с половиной лет назад возле церкви Святого Иакова, буквально у дверей Сейма, было обнаружено обширное средневековое кладбище, и есть основания полагать, что в направлении улиц Клостера и Екаба под брусчаткой до сих пор покоятся человеческие кости. Археолог Артур Томсон, под руководством которого проходили раскопки, тогда рассказал, что полноценного археологического исследования вблизи церкви или в самой церкви ранее фактически не проводилось. К историческим раскопкам подтолкнуло то обстоятельство, что при рытье траншей для прокладки инженерных коммуникаций у стены церкви рабочие наткнулись на человеческие кости. В ходе раскопок под руководством Артура Томсона было зафиксировано около 300 захоронений — часть костей перезахоронили, а часть передали для дальнейшего исследования в биоархеологическую лабораторию Института истории Латвийского университета.