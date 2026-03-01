В понедельник утром цены на нефть могут подскочить до давно не виданных величин
Как пишет Reuters, глобальные энергетические рынки столкнулись с одним из самых серьезных потрясений за последние десятилетия после совместных ударов США и Израиля по Ирану и ответных ракетных атак Тегерана по странам Персидского залива.
Пока повреждений нет
Боевые действия могут нарушить экспорт нефти из важнейшего нефтедобывающего региона мира. Масштаб перебоев, вероятно, будет зависеть от продолжительности конфликта, однако уже сейчас сама угроза и неопределенность оказывают серьезное влияние на поставки из региона, на который приходится около 20% мировых поставок нефти.
Если быстрого урегулирования не произойдет, цены на нефть, скорее всего, резко вырастут, когда торги откроются в понедельник утром. В последние недели эталонная нефть Brent подорожала примерно до 70 долларов за баррель — это самый высокий уровень с августа 2025 года — поскольку инвесторы готовились к военному противостоянию на Ближнем Востоке.
На данный момент подтвержденных повреждений нефтегазовой инфраструктуры в результате ответных иранских ударов нет. Сообщалось о взрывах в Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте — двух крупных экспортерах нефти. Катар, второй в мире экспортер сжиженного природного газа, заявил, что перехватил ракеты, нацеленные на страну.
Взрывы также были слышны в Бахрейне и в районе иранского острова Харк, через терминал которого обычно проходит около 90% экспорта иранской нефти. Однако данные о судоходстве свидетельствуют, что Тегеран в последние дни перевел большую часть хранившейся там нефти на танкеры.
Ключевым является то, что пока не поступало сообщений о перебоях судоходства через Ормузский пролив — узкий водный путь между Ираном и Оманом, через который ежедневно проходит почти 20 миллионов баррелей сырой нефти и нефтепродуктов.
Ставки растут
Однако отсутствие физических повреждений может иметь второстепенное значение. Сам риск того, что танкеры могут оказаться заблокированными в Персидском заливе к северу от Ормузского пролива или стать целью атак, уже вынуждает производителей, трейдеров и судоходные компании пересматривать маршруты поставок нефти и СПГ. Некоторые крупные нефтяные компании и торговые дома уже приостановили перевозки через пролив на несколько дней. Эта осторожность вряд ли ослабнет, пока не появится значительно большая уверенность в безопасности морских путей региона.
Ставки фрахта танкеров, которые уже росли на фоне эскалации напряженности, вероятно, продолжат увеличиваться. Базовые ставки для сверхкрупных нефтеналивных судов, следующих с Ближнего Востока в Китай, с начала года выросли более чем втрое, что отражает как возросшие риски, так и сокращение числа судов, готовых работать в этом регионе.
Пролив никогда не блокировался
Главные вопросы сейчас — будут ли напрямую атакованы энергетические объекты и насколько быстро вооруженные силы США смогут обеспечить безопасность морских маршрутов в Персидском заливе и Ормузском проливе.
"Стоит отметить, что Ормузский пролив никогда полностью не блокировался", - пишет Reuters.
Хотя Иран вряд ли сможет поддерживать длительную блокаду, он обладает возможностями временно нарушать судоходство. Военно-морские силы США почти наверняка отреагируют быстро, однако даже кратковременные атаки или операции по минированию могут оказать непропорционально сильное влияние на цены и поставки.
Подобная тактика не является беспрецедентной. Во время ирано-иракской войны в 1980-х годах Иран атаковал коммерческие суда и корабли ВМС США, что побудило президента Рональда Рейгана направить американские силы для сопровождения танкеров в рамках операции Earnest Will. Позднее, в конце 2007 и начале 2008 года, происходили неоднократные столкновения между иранскими и американскими военно-морскими силами. А в апреле 2023 года военно-морские силы Ирана захватили нефтяной танкер Advantage Sweet, зафрахтованный компанией Chevron, в Оманском заливе. Судно было освобождено более чем через год.