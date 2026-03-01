В понедельник утром цены на нефть могут подскочить до давно не виданных величин

Однако отсутствие физических повреждений может иметь второстепенное значение. Сам риск того, что танкеры могут оказаться заблокированными в Персидском заливе к северу от Ормузского пролива или стать целью атак, уже вынуждает производителей, трейдеров и судоходные компании пересматривать маршруты поставок нефти и СПГ. Некоторые крупные нефтяные компании и торговые дома уже приостановили перевозки через пролив на несколько дней. Эта осторожность вряд ли ослабнет, пока не появится значительно большая уверенность в безопасности морских путей региона.