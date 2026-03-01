Понедельник в Латвии будет пасмурным и влажным
В понедельник по всей Латвии сохранится пасмурная и влажная погода: ожидаются дождь, мокрый снег и утренний туман, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночью облачность покроет большую часть неба, в юго‑западных районах временами прояснится, но в остальных местах местами ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Будет дуть слабый до умеренного западный ветер, который в начале ночи на побережье ещё сохранится порывистым. Утром и до полудня местами образуется туман. Минимальная температура воздуха составит от –1 до +2 градусов.
В Риге ожидается облачная ночь, существенных осадков не прогнозируется. Будет дуть слабый западный, юго‑западный ветер. Температура воздуха — +1…+3 градуса.
Днём атмосферное давление постепенно повысится, однако в большей части территории сохранится облачность, а прояснения возможны лишь на западе страны. Будет дуть слабый до умеренного западный, северо‑западный ветер, утром и до полудня местами сохранится туман и дымка. Воздух прогреется до 0…+4 градусов.
В Риге небо будет облачным, местами возможен небольшой дождь. Будет дуть слабый до умеренного западный, северо‑западный ветер. Температура воздуха удержится на уровне +2…+3 градусов.