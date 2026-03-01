Понедельник в Латвии будет пасмурным и влажным

Ночью облачность покроет большую часть неба, в юго‑западных районах временами прояснится, но в остальных местах местами ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Будет дуть слабый до умеренного западный ветер, который в начале ночи на побережье ещё сохранится порывистым. Утром и до полудня местами образуется туман. Минимальная температура воздуха составит от –1 до +2 градусов.