Весна пришла - "сюрпризы" принесла! Владельцам собак напомнили об ответственности

Наконец, речь идет и о репутации самих животных. «Это важно не только для людей, но и для репутации четвероногих. Тот, кто наступил в “ничейную” кучу, злится не только на хозяина, но и на невиновную собаку. А этого мы ведь не хотим, правда?» — говорится в публикации.