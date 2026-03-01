Весна пришла - "сюрпризы" принесла! Владельцам собак напомнили об ответственности
С таянием снега в городах вновь обостряется старая проблема — неубранные собачьи экскременты. В соцсетях владельцам животных напомнили: речь идет не только о чистоте улиц, но и о здоровье и репутации четвероногих и их хозяяв.
С наступлением весны на улицах вновь становится заметной проблема, о которой зимой многие забывают. Аккаунт Zooteka в Facebook опубликовал эмоциональное обращение к владельцам собак с призывом убирать за своими питомцами.
«Зимняя неприятная тема в городе… пожалуйста, уберите кучки за своим любимцем!» — говорится в публикации. Авторы подчеркивают прежде всего вопрос чистоты и гигиены. «Городу не нужно удобрение, подаренное вашей собакой. Оно скорее окажется в щелях подошв нашей обуви, чем в почве. А потом окажется и у нас дома — вместе с возможными паразитами и болезнями», — отмечается в тексте.
Кроме того, экскременты портят облик городской среды. «Город — это не большая деревенская усадьба и не глухой лес, чтобы позволять собаке справлять нужду где попало и не убирать за ней. У вас же дома на полу не копятся кучки. Надеемся», — с иронией напоминают авторы.
Отдельно затронута и экологическая сторона вопроса. Тем, кто считает пластиковые пакеты вредными для природы, предлагают альтернативы: «В магазинах есть биоразлагаемые пакеты. А если хотите быть совсем Zero Waste — используйте небольшую лопатку и донесите кучку до ближайшей урны. Это можно воспринимать и как упражнение на баланс».
Наконец, речь идет и о репутации самих животных. «Это важно не только для людей, но и для репутации четвероногих. Тот, кто наступил в “ничейную” кучу, злится не только на хозяина, но и на невиновную собаку. А этого мы ведь не хотим, правда?» — говорится в публикации.
Авторы также напоминают о возможной ответственности. Согласно закону о защите животных, за неубранные экскременты может грозить штраф. Впрочем, как уточняется, чаще всего сначала выносится предупреждение или применяется денежный штраф в размере от 7 до 100 евро, а при повторном нарушении — больше.