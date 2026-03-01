Исследование показало, что Латвия - далеко не самый тихий уголок Европы
Чрезмерный шум — одна из серьезных проблем для Европы, говорится в новом докладе. В зоне риска находятся около 112 млн человек, то есть примерно 20% населения континента. Под "чрезмерным" понимается среднегодовой уровень шума выше 55 децибел в период день-вечер-ночь и выше 50 децибел ночью.
Шумный транспорт
Как сообщает Euronews, по данным Европейского агентства по окружающей среде длительное воздействие транспортного шума связано с 66 тысячами преждевременных смертей в Европе ежегодно, а также с 50 тысячами новых случаев сердечно-сосудистых заболеваний и 22 тысячами случаев диабета второго типа.
Дорожное движение, которое включает в себя автомобили, велосипеды и микроавтобусы, представляет собой опасность номер один, от которой страдают 92 млн человек.
Железные дороги — второй по распространенности источник чрезмерного шума, от которого страдают 18 млн жителей. За ними следует шум самолетов, от которого страдают 2,6 млн человек.
Где спокойнее всего?
Если не принимать во внимание микрогосударства, Франция лидирует в Европе по уровню шума: 36% жителей страны беспокоят звуки, превышающие безопасный порог, что значительно опережает таких соседей, как Италия и Испания (25%) и Германия (26%).
Если рассматривать все страны, то первые места по уровню шума занимают Люксембург (62%) и Кипр (58%).
С другой стороны, самыми тихими уголками Европы являются Словакия, Португалия и Эстония, за которыми следует Греция.
Латвии далеко до самых шумных стран, но и особой тишиной похвастаться не может - 18% населения подвержены влиянию вредных децибел. Это больше чем, например, в Литве (14%), Финляндии (17%), Дании (16%) и в ряде других государств ЕС.
Найти тишину не так просто, как кажется, ведь только 34% населения имеют доступ к зеленым и тихим зонам в радиусе 400 метров от своего дома, отмечает агентство.