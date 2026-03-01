Алла Пугачева снова сделала то, что делает каждый год в начале марта

В этом году обращение прозвучало на фоне общей нестабильности и тревожной повестки, но сама интонация осталась прежней - очень позитивной и вдохновляющей. В комментариях подписчики пишут, что очень ждали этого момента — для многих это уже устоявшийся мартовский ритуал.