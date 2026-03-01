Штрафы вместо порядка: депутаты в Лудзе обсудили финансовый "успех" муниципальной полиции

В ходе обсуждения прозвучали ироничные замечания о том, стоит ли в новом бюджете сразу предусмотреть 9000 евро доходов от штрафов. Фактически депутаты рассуждали о том, можно ли рассчитывать на то, что жители Лудзы в этом году будут еще чаще нарушать правила, тем самым пополняя бюджет.