Штрафы вместо порядка: депутаты в Лудзе обсудили финансовый "успех" муниципальной полиции
В Лудзе обсуждение бюджета самоуправления неожиданно превратилось в странную шутку: депутаты с улыбками благодарили муниципальную полицию за перевыполненный план по штрафам и задумались, не заложить ли в бюджет еще больше нарушений.
Жителям восточной Латвии небольшую передышку от повседневных новостей подарил местный общественный активист Андрис Топорков. В соцсетях он опубликовал видео с заседания Лудзенской думы, сопроводив его подписью: «Немного веселья в день принятия бюджета».
На записи видно, как депутаты с заметным удовлетворением обсуждают работу муниципальной полиции края. Поводом для одобрения стало не столько обеспечение общественного порядка, сколько перевыполнение плана по сбору штрафов.
Изначально в бюджет закладывалось 5300 евро поступлений от штрафов, однако фактически в казну поступило около 9000 евро — почти на 70% больше запланированного, что принесло дополнительно 3700 евро.
В ходе обсуждения прозвучали ироничные замечания о том, стоит ли в новом бюджете сразу предусмотреть 9000 евро доходов от штрафов. Фактически депутаты рассуждали о том, можно ли рассчитывать на то, что жители Лудзы в этом году будут еще чаще нарушать правила, тем самым пополняя бюджет.
Опубликованное видео вызвало оживленную реакцию в социальных сетях. Пользователи обсуждают, насколько уместно воспринимать перевыполнение «штрафного плана» как достижение и не создает ли такая логика сомнительные стимулы для работы муниципальных структур.