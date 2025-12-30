Жителей Латвии предупредили о возможных потерях для семейного бюджета, которые им угрожают на эти праздники
Первые дни нового года у многих ассоциируются с длительным праздничным отдыхом, однако данные страховой компании Balcia свидетельствуют, что в этот период существенно возрастает и риск несчастных случаев.
Обманчивая ситуация
В 2025 году 69% страховых заявлений, полученных в первую неделю нового года, были связаны с дорожно-транспортными происшествиями. Самый крупный ущерб достиг 35 тысяч евро — он возник в результате того, что водитель при ограниченной видимости, пытаясь избежать препятствия на дороге, столкнулся со встречным автомобилем. Кроме того, 15% всех ДТП привели к убыткам свыше 4 тысяч евро каждое, что указывает на высокий финансовый риск даже в, казалось бы, повседневных ситуациях. Значительная часть страховых заявлений связана с потерей управления автомобилем на скользкой дороге или ошибками из-за невнимательности при выполнении поворотов либо из-за того, что водитель не заметил другие автомобили на дороге.
В первые дни нового года дорожная ситуация часто бывает обманчивой — с одной стороны, движение может казаться более спокойным, однако одновременно на дорогах находятся уставшие после праздников или застигнутые погодными сюрпризами водители. Это существенно повышает риск аварий, которые могут обернуться потерями как для здоровья, так и для семейного бюджета.
Все не слава Богу
В первые дни нового года также поступают заявления о происшествиях в жилье. Чаще всего они связаны с протечками воды по вине соседей или лопнувшими трубами, в результате чего повреждаются потолки, полы или стены.
Также распространены повреждения, вызванные штормами и сильным ветром, с которыми многие столкнулись и в недавно прошедшие выходные.
Скользкие тротуары не щадят
В первую новогоднюю неделю распространены несчастные случаи, связанные с поскальзыванием и падениями. Чаще всего травмируются лодыжки, колени и запястья, что приводит как к растяжениям и вывихам, так и к серьезным переломам.
Травмы нередко получают и во время зимних развлечений, поскольку люди используют свободные дни, чтобы в полной мере насладиться зимними радостями — катанием на санках, лыжах и коньках.
