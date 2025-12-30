Жителей Латвии предупредили о возможных потерях для семейного бюджета, которые им угрожают на эти праздники

В 2025 году 69% страховых заявлений, полученных в первую неделю нового года, были связаны с дорожно-транспортными происшествиями. Самый крупный ущерб достиг 35 тысяч евро — он возник в результате того, что водитель при ограниченной видимости, пытаясь избежать препятствия на дороге, столкнулся со встречным автомобилем. Кроме того, 15% всех ДТП привели к убыткам свыше 4 тысяч евро каждое, что указывает на высокий финансовый риск даже в, казалось бы, повседневных ситуациях. Значительная часть страховых заявлений связана с потерей управления автомобилем на скользкой дороге или ошибками из-за невнимательности при выполнении поворотов либо из-за того, что водитель не заметил другие автомобили на дороге.