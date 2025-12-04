Жителям Латвии объяснили, что они рискуют потерять деньги, если не сделают это со своими банковскими счетами
Часто люди используют один банковский счет для повседневных нужд и покрытия расходов, включая питание, транспорт и коммунальные платежи. Однако финансовые эксперты банка Luminor советуют использовать несколько счетов.
Cпособ защитить средства
Одним из главных преимуществ использования нескольких счетов является более высокий уровень финансовой безопасности. Мошенники применяют как психологические манипуляции, так и технологические решения, например инструменты искусственного интеллекта, чтобы подделывать голоса близких, и в результате жертвы под влиянием эмоций сообщают свои личные и финансовые данные. Распознать попытки мошенничества становится всё сложнее, поэтому важно сохранять бдительность.
Используя несколько счетов, можно существенно снизить риск потерять все средства одновременно. Если к одному счету получают несанкционированный доступ, другие остаются нетронутыми.
Накопления и крупные суммы рекомендуется хранить отдельно от счёта для повседневных трат — это помогает вовремя заметить подозрительные операции и быстрее отреагировать на возможную мошенническую активность. Например, на одной из карт можно держать совсем небольшую сумму — для конкретных покупок, бронирования поездок и так далее, пополняя её только при необходимости.
Метод четырёх счетов
Хотя поначалу может показаться, что использование нескольких счетов усложняет финансовое управление, на деле это помогает структурировать доходы и расходы, делая планирование бюджета более прозрачным. Один из самых эффективных способов внедрить такую систему — так называемый метод четырёх счетов.
Главный счёт предназначен для регулярных платежей — ипотечного кредита, коммунальных услуг, страхования и других фиксированных расходов. Второй счёт, счёт карты, подходит для ежедневных трат, таких как питание, транспорт или развлечения. Третий счёт используют для накоплений на конкретные цели — путешествия, крупные покупки или другие долгосрочные планы, а четвёртый служит финансовой подушкой на непредвиденные случаи, например проблемы со здоровьем или снижение доходов.
Возможность зарабатывать
Использование нескольких счетов предоставляет и дополнительные возможности, включая открытие сберегательного счёта, на котором размещённые средства приносят проценты. Это позволяет не только безопасно хранить деньги, но и постепенно увеличивать их стоимость, одновременно способствуя целенаправленному формированию накоплений.
Такой подход к финансовому управлению обеспечивает прозрачное распределение расходов и помогает лучше понимать движение средств. Он способствует осознанному обращению с личными финансами, стимулирует накопления и в долгосрочной перспективе уменьшает стресс, связанный с финансовой безопасностью.
Обеспечьте хотя бы базовую защиту
Если идея нескольких счетов кажется слишком сложной, кредитная карта может заменить две карты одновременно, поскольку такие карты уже давно перестали быть просто платёжным инструментом с кредитным лимитом, а функционируют как полноценные средства оплаты, обеспечивающие все функции обычных платёжных карт и при этом сохраняющие высокий уровень безопасности.
Например, если карта потеряна или украдена, её можно немедленно заблокировать и продолжить платить через цифровой кошелёк, не теряя доступа к своим средствам. Кроме того, операции дополнительно защищены современными решениями идентификации. По сути, одна современная кредитная карта способна заменить две, обеспечивая необходимое удобство и безопасность.