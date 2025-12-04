Жителям Латвии объяснили, что они рискуют потерять деньги, если не сделают это со своими банковскими счетами

Накопления и крупные суммы рекомендуется хранить отдельно от счёта для повседневных трат — это помогает вовремя заметить подозрительные операции и быстрее отреагировать на возможную мошенническую активность. Например, на одной из карт можно держать совсем небольшую сумму — для конкретных покупок, бронирования поездок и так далее, пополняя её только при необходимости.