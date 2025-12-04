Если в тумбочке кончились деньги: как жители Латвии выкручиваются из финансовых проблем
Почти каждый третий житель Латвии за последний год брал взаймы для непредвиденных расходов или ради крупного приобретения, свидетельствует опрос, проведенный Swedbank.
Больше всего людей, 38 процентов, за последний год занимали деньги, чтобы покрыть различные непредвиденные расходы, например, медицинскую помощь или ремонт жилья. На втором месте стоят более крупные покупки, 24 процента, а далее покупка или ремонт автомобиля, 23 процента. Пятая часть респондентов, 20 процентов, использовали заем для покрытия ежедневных расходов.
Оценивая основные источники краткосрочных займов, видно, что 51 процент заемщиков занимают деньги у членов семьи или друзей, треть – у банка, а еще треть пользуется услугами так называемых компаний быстрых кредитов. Люди с низкими и средними доходами, до 1000 евро в месяц, чаще выбирают семью, друзей или компании быстрых кредитов, тогда как люди с более высокими доходами, свыше 1500 евро в месяц, в основном обращаются в банки.
Более чем пятая часть респондентов, 21 процент, прогнозирует, что в следующем году им придется занимать деньги для покрытия непредвиденных расходов или более крупных трат. Чаще всего планируемая сумма займа составляет до пяти тысяч евро (55 процентов ответов), и эти деньги главным образом предполагается вложить в ремонт жилья. Большинство респондентов намерено для этого обратиться в банк.