Если в тумбочке кончились деньги: как жители Латвии выкручиваются из финансовых проблем

Оценивая основные источники краткосрочных займов, видно, что 51 процент заемщиков занимают деньги у членов семьи или друзей, треть – у банка, а еще треть пользуется услугами так называемых компаний быстрых кредитов. Люди с низкими и средними доходами, до 1000 евро в месяц, чаще выбирают семью, друзей или компании быстрых кредитов, тогда как люди с более высокими доходами, свыше 1500 евро в месяц, в основном обращаются в банки.