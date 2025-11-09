Исследование установило, что жители Латвии основательно подсели на кредиты. На что тратят заемные деньги?

Опрос также показал различия между странами Балтии. В Эстонии наблюдается наибольшая сдержанность: более половины жителей категорически отказываются от потребительских кредитов. В Латвии этот показатель ниже. В Литве, напротив, наиболее высокая готовность рассматривать такую возможность: там 20% респондентов указывают, что пока не брали потребительский кредит, но готовы это сделать при необходимости.