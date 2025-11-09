Исследование установило, что жители Латвии основательно подсели на кредиты. На что тратят заемные деньги?
В Латвии за последние три года потребительскими кредитами пользовались 25% жителей, информирует Luminor Bank, ссылаясь на проведенный опрос. Кроме того, 11% брали такие кредиты несколько раз, что показывает их повторное включение в личное финансовое планирование.
Опрос также показал различия между странами Балтии. В Эстонии наблюдается наибольшая сдержанность: более половины жителей категорически отказываются от потребительских кредитов. В Латвии этот показатель ниже. В Литве, напротив, наиболее высокая готовность рассматривать такую возможность: там 20% респондентов указывают, что пока не брали потребительский кредит, но готовы это сделать при необходимости.
Жители Латвии используют потребительские кредиты преимущественно для конкретных целей. Самые распространенные цели — ремонт жилья, приобретение автомобиля и расходы на здоровье. Отдых, путешествия и хобби упоминаются значительно реже. Привычки использования кредитов зависят от возраста и уровня доходов, что указывает на связь финансовых решений с личными жизненными планами и приоритетами.
Чаще всего потребительские кредиты используют люди в возрасте от 18 до 39 лет. Среди группы 18–29 лет 16% брали такой кредит один раз. В возрастной группе 30–39 лет выше доля тех, кто обращался за кредитом регулярно, два–три раза.
Опрос показал и причины, по которым многие жители отказываются от потребительских кредитов. Во всех странах Балтии главный фактор — опасение дополнительной финансовой нагрузки. Второй по распространенности причиной являются достаточные доходы или накопления, которые позволяют покрывать расходы без займа.
Небольшая часть респондентов указывает, что их доходов недостаточно для получения кредита. Недоверие банкам или кредиторам названо редко: в Латвии и Литве этот мотив упомянули 4% опрошенных, в Эстонии — 1%.
В целом данные показывают, что потребительские кредиты в Латвии используются чаще, чем в соседних странах, и наиболее активными их пользователями являются жители в возрасте от 18 до 39 лет.
Как ранее писал Otkrito.lv, большой группе жителей Латвии не любят давать ипотечные кредиты. Как решить эту проблему?