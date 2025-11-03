Большой группе жителей Латвии не любят давать ипотечные кредиты. Как решить эту проблему?

Как говорят эксперты Citadele, для наёмных работников расчёт доходов, как правило, прост — чаще всего берётся средняя заработная плата за шесть месяцев. А самозанятым требуется предоставить более обширную финансовую информацию. Обычно банк запрашивает декларации о доходах и выписки со счёта за два или хотя бы один полный календарный год, а также договоры или счета, подтверждающие сотрудничество с клиентами.