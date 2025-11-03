Большой группе жителей Латвии не любят давать ипотечные кредиты. Как решить эту проблему?
Число самозанятых, зарегистрированных в Латвии, за последние два года увеличилось на 25 %, свидетельствуют данные Службы государственных доходов за 2023 и 2024 годы. Для людей, которые получают доход, занимаясь индивидуальной хозяйственной деятельностью, ипотека доступна, однако её получение обычно требует более тщательной подготовки.
Все сложнее
Как говорят эксперты Citadele, для наёмных работников расчёт доходов, как правило, прост — чаще всего берётся средняя заработная плата за шесть месяцев. А самозанятым требуется предоставить более обширную финансовую информацию. Обычно банк запрашивает декларации о доходах и выписки со счёта за два или хотя бы один полный календарный год, а также договоры или счета, подтверждающие сотрудничество с клиентами.
«У самозанятых, особенно у представителей творческих профессий или тех, кто работает по проектам, доходы могут быть нерегулярными. Поэтому банку важно убедиться, что общий уровень доходов в долгосрочной перспективе достаточен и кредит не станет чрезмерной нагрузкой. Главное — показать стабильный объём работы, упорядоченную уплату налогов и ответственное отношение к обязательствам», - объясняют эксперты.
Положительная кредитная история является одним из важнейших факторов при одобрении кредита. Поэтому перед подачей заявки рекомендуется упорядочить существующие обязательства и избегать просроченных платежей. Важно также, чтобы ежемесячные кредитные обязательства не превышали 40 % доходов.
Как подготовиться — практические советы для самозанятых
Чтобы повысить шансы на получение ипотечного кредита, специалисты советуют начать подготовку как минимум за полгода или год.
Следует упорядочить бухгалтерию и налоговые платежи, регистрируя все доходы и расходы, поскольку банк учитывает только задекларированные доходы. Разделить личные и деловые расходы: отдельный бизнес-счёт помогает подтвердить финансовую прозрачность. Диверсифицировать источники доходов — рекомендуется работать с несколькими клиентами, чтобы снизить зависимость от одного заказчика. Следить за кредитной историей и избегать просрочек — они могут уменьшить вероятность одобрения кредита. Планировать бюджет: банк оценивает, не превышают ли существующие обязательства 40% доходов.
Самозанятый по сути рассматривается как небольшое предприятие, поэтому его доходом считается прибыль, то есть средства, остающиеся после покрытия хозяйственных расходов.
