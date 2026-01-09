Городок, которого "не было". Как секретный поселок СССР стал военной площадкой Латвии

После восстановления независимости Латвии Скрунда стала одной из самых чувствительных точек в теме советского военного наследия. Решение было оформлено как поэтапное: станции разрешили работать ограниченное время, затем объект должен был быть демонтирован. Ключевая дата в этой истории — 31 августа 1998 года, когда работа станции была прекращена. Финальная передача территории Латвии завершалась уже в 1999 году — в том числе на уровне фактического контроля над объектом и инфраструктурой.