Бывший советский военный городок Скрунда-1 (2015)
Скрунда-1 когда-то была закрытым поселком у советского «локатора» — местом, о котором почти не говорили вслух.
Городок, которого "не было". Как секретный поселок СССР стал военной площадкой Латвии
Скрунда-1 десятилетиями была закрытым военным городком рядом с радиолокационной станцией раннего предупреждения. Это был отдельный мир: поселок строили не «для жизни», а под конкретную задачу — обслуживание большого военного объекта, который работал в системе контроля воздушно-космического пространства СССР. Что там происходит сейчас?
Как все начиналось
На площадке у Скрунды действовала радиолокационная станция типа «Днепр» (в строй она вошла в конце 1960-х). Его смысл был прост: обслуживать большой объект раннего предупреждения, который должен был «видеть» угрозы с запада. Позже здесь начали строить более современный радар типа «Дарьял-УМ», но проект так и не довели до полноценной эксплуатации. Городок рос вокруг «локатора»: жилье, бытовая инфраструктура, здания обеспечения — все под нужды гарнизона и специалистов.
Закрытый статус объяснял многое: доступ ограничен, публичной информации минимум, обычные жители Латвии годами знали об этом месте скорее по слухам, чем по официальным данным. Отсюда и ощущение «поселка, которого как будто нет».
1990-е: все начало меняться
После восстановления независимости Латвии Скрунда стала одной из самых чувствительных точек в теме советского военного наследия. Решение было оформлено как поэтапное: станции разрешили работать ограниченное время, затем объект должен был быть демонтирован. Ключевая дата в этой истории — 31 августа 1998 года, когда работа станции была прекращена. Финальная передача территории Латвии завершалась уже в 1999 году — в том числе на уровне фактического контроля над объектом и инфраструктурой.
Взрыв 4 мая 1995 года
Самым символическим эпизодом стала ликвидация недостроенной части «Дарьяла»: 4 мая 1995 года взрывом обрушили 19-этажную конструкцию высотой около 117 метров. В операции использовали порядка 360 кг взрывчатки, размещенной в сотнях мест. Событие воспринималось как публичная точка в одной из самых спорных историй того времени — хотя действующий «Днепр» после этого еще продолжал работу до даты отключения в 1998 году.
Почему городок опустел
Когда исчезла сама функция объекта, городок потерял смысл как место службы. Здания и инфраструктура остались, но без постоянного использования они быстро начали приходить в упадок. Так Скрунда-1 на годы закрепилась в общественном представлении как «город-призрак»: визуально узнаваемый, но пустой.
Межайне вместо «города-призрака»
Сегодня Скрунда-1 уже нельзя описывать как заброшенную территорию. Ее используют как военную учебную площадку «Межайне».
За последние пять лет это место развивалось для подготовки и размещения личного состава. На территории действует современный стрелковый комплекс (он был открыт в 2021 году), и регулярно проходят учения, в том числе с отработкой действий в застроенной среде, где важны здания, улицы и сценарии, близкие к реальности;
Площадку используют для обучающих лагерей в рамках государственной оборонной подготовки, параллельно идет перевод территории из «тренировочной площадки» в более полноценную базу: заявлялись планы размещения более 600 военнослужащих и инструкторов, а в 2025 году стартовали работы по перестройке казарменной инфраструктуры и обустройству палаточного лагеря.
В 2026 году «Межайне» уже фигурирует как одно из мест, связанных со службой и подготовкой в рамках Службы государственной обороны.