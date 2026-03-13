Уникальная британская группа The Tiger Lillies выступит с новой программой в концертном зале Цесиса
В начале лета, 12 июня в 20:00, в Цесисском концертном зале выступит легендарное британское авангардное трио The Tiger Lillies. Коллектив известен во всем мире своей необычной смесью темного кабаре, панк-рока и оперных элементов, яркими театральными образами и узнаваемым музыкальным стилем.
На концерте в Цесисе музыканты представят специальную программу «Серенада из канализации» (Serenade from the Sewer). В нее войдут как новые композиции, так и любимые слушателями песни из обширного репертуара группы.
Группа The Tiger Lillies была основана в Лондоне в 1989 году. Ее лидер — певец, композитор и аккордеонист Мартин Жак (Martyn Jacques), чей выразительный фальцет стал своеобразной визитной карточкой коллектива.
Музыка группы сочетает элементы темного кабаре, брехтовского театра, цирковой эстетики, панк-роковой энергии и оперной драматичности. Такое необычное сочетание создало яркий и легко узнаваемый сценический язык, который переносит слушателей в гротескный, ироничный и одновременно поэтичный мир.
За более чем 35 лет существования The Tiger Lillies выпустили десятки альбомов и выступали в крупнейших концертных залах, театрах и на фестивалях по всему миру. Их выступления часто балансируют между театром и концертом — в них много черного юмора, абсурда, меланхолии и историй о людях, живущих на периферии общества. Концерты группы обычно превращаются в виртуозное музыкально-театральное представление.
Солист и автор песен Мартин Жак рассказывает: «Главная тема сотен моих песен — люди, живущие на окраине общества. Когда в 1980-е годы я переехал в район Сохо (Лондон), я проводил много времени, просто глядя из окна своей квартиры. Я наблюдал за торговцами наркотиками, проститутками, наркоманами и гангстерами. Я пытался понять, что они делают и почему. Все было не так просто, как могло показаться. Это было время до прихода яппи. “Серенада из канализации” передает некоторые воспоминания о том периоде. Для меня это было счастливое время, хотя для многих людей, которых я видел из своего окна, оно оказалось трагическим».
В Цесисе артисты представят программу, которая позволит зрителям почувствовать характерную эстетику The Tiger Lillies — одновременно гротескную, лиричную и провокационную. Особая сценическая атмосфера, визуальный стиль и необычное звучание инструментов обещают концерт, который произведет сильное эмоциональное впечатление и надолго останется в памяти.
