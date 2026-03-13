Уникальная британская группа The Tiger Lillies выступит с новой программой в концертном зале Цесиса

Солист и автор песен Мартин Жак рассказывает: «Главная тема сотен моих песен — люди, живущие на окраине общества. Когда в 1980-е годы я переехал в район Сохо (Лондон), я проводил много времени, просто глядя из окна своей квартиры. Я наблюдал за торговцами наркотиками, проститутками, наркоманами и гангстерами. Я пытался понять, что они делают и почему. Все было не так просто, как могло показаться. Это было время до прихода яппи. “Серенада из канализации” передает некоторые воспоминания о том периоде. Для меня это было счастливое время, хотя для многих людей, которых я видел из своего окна, оно оказалось трагическим».