Облака накроют почти всю страну: каким будет воскресенье в Латвии

Днем большую часть неба закроет облачность, однако местами на востоке небо прояснится. Дожди ожидаются местами в западных районах, где локально возможна и гроза. Сохранится слабый ветер, максимальная температура воздуха составит +13…+18 градусов. В середине дня ультрафиолетовое излучение будет от умеренно высокого до высокого. В Риге день будет облачным, но осадков не ожидается. Ветер будет слабым, столбики термометров поднимутся до +16…+18 градусов.