Облака накроют почти всю страну: каким будет воскресенье в Латвии
После нескольких относительно спокойных дней погода в Латвии вновь станет более переменчивой. Ночью в ряде районов ожидаются дожди, а на западе страны не исключены даже грозы.
Ночью небо с востока постепенно затянет облаками, местами на востоке кратковременно пройдет дождь. Ветер по-прежнему будет слабым, температура воздуха понизится до +7…+12 градусов, местами в Курземе — еще на градус ниже.
В столице в течение ночи небо также затянется облаками, во второй половине ночи ожидается кратковременный дождь. Ветер будет слабым, воздух остынет до +10…+12 градусов.
Днем большую часть неба закроет облачность, однако местами на востоке небо прояснится. Дожди ожидаются местами в западных районах, где локально возможна и гроза. Сохранится слабый ветер, максимальная температура воздуха составит +13…+18 градусов. В середине дня ультрафиолетовое излучение будет от умеренно высокого до высокого. В Риге день будет облачным, но осадков не ожидается. Ветер будет слабым, столбики термометров поднимутся до +16…+18 градусов.