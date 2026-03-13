"Телефоны не улучшают оценки": психотерапевт поддержал новый запрет в латвийских школах
Мобильные телефоны мешают учебе и не улучшают результаты школьников — считают специалисты. В Латвии решили запретить их использование до 9-го класса, но эксперты предупреждают: такие решения не стоит навязывать школам сверху.
Подростковый психотерапевт и лектор Латвийского университета Нил Сакс Константинов прокомментировал решение Сейма запретить использование мобильных телефонов в школах до 9-го класса.
По его словам, мобильные телефоны часто отвлекают учеников и мешают учебному процессу. Более того, исследования показывают, что использование цифровых устройств на уроках не улучшает результаты обучения. «Сейчас нет признаков того, что цифровые устройства каким-то образом повышают учебные достижения школьников», — отметил специалист.
Он добавил, что на практике телефоны на уроках нередко используют для вещей, которые почти не имеют образовательной ценности — например, для простых опросов, тестов или просмотра видео.
По словам Константинова, международные исследования, в том числе данные Программы международной оценки учащихся, также показывают, что активное использование гаджетов в школах не улучшает успеваемость. В некоторых странах, например в Швеции, после периода активной цифровизации сейчас наоборот пытаются ограничить использование устройств. Эксперт отметил, что особенно трудно после использования телефона сосредоточиться на уроках ученикам, у которых есть проблемы с вниманием.
С другой стороны, он считает, что решение о запрете не должно полностью спускаться «сверху». По его мнению, школы должны сами определять правила использования телефонов. Если такой запрет вводится «сверху», это снижает ответственность школ за разработку собственных подходов и решений, заявил специалист. Он также отметил, что неясно, как школы будут на практике контролировать и обеспечивать соблюдение запрета. Константиновс также признал, что могут существовать школы, где использование мобильных устройств не так сильно нарушает учебный процесс, поэтому каждому учреждению следует предоставить возможность самостоятельно оценить, как лучше организовать процедуру использования устройств.
Ранее парламент Латвии принял поправки к закону об образовании: ученикам с 1-го по 9-й класс запретят пользоваться телефонами в школе, если учитель не разрешил это для учебного процесса. Ранее такой запрет действовал только до 6-го класса.