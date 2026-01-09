Тест на реакцию перед поездкой: с 2026 года - новые правила в Законе о дорожном движении

Самоходный велосипед — мощность до 1 кВт и максимальная скорость до 25 км/ч. У этих транспортных средств электропривод работает и без вращения педалей. На самоходных велосипедах запрещено движение по тротуарам, а для участия в дорожном движении с 1 февраля 2026 года они подлежат обязательнои регистрации, а также требуется наличие OCTA. Для уже существующих самоходных велосипедов регистрацию и оформление OCTA необходимо выполнить до 30 апреля 2026 года. Участие в дорожном движении на таком средстве будет разрешено с 14 лет, до 16 лет обязательно использование защитного шлема. С 1 мая 2026 года за езду на таком незарегистрированном средстве и отсутствие OCTA можно будет налагать штраф, при этом право штрафовать получит и муниципальная полиция.