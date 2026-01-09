Тест на реакцию перед поездкой: с 2026 года - новые правила в Законе о дорожном движении
С целью повышения безопасности микромобильности, особенно в отношении наименее защищенных участников дорожного движения — пешеходов, в 2026 году вступают в силу поправки к Закону о дорожном движении.
Новые поправки к закону устанавливают различное регулирование участия в дорожном движении для двухколесных транспортных средств с разными техническими параметрами. Также поправки предусматривают, что всем поставщикам услуг совместного (арендного) транспорта необходимо будет обеспечивать проверку возраста пользователя, наличия водительских прав и его способности к реагированию.
Для повышения безопасности дорожного движения велосипеды, в зависимости от их технических параметров, разделены на три типа. Для каждого типа установлен отдельный порядок регулирования:
Велосипед — приводится в движение исключительно мускульной силой (педалями или рычагами). Для таких велосипедов изменений в законе нет, продолжает действовать ранее установленное регулирование. Напоминание: участие в дорожном движении разрешено с 10 лет, необходимо иметь велосипедные права, до 16 лет обязательно использование защитного шлема. Велосипеды рекомендуется регистрировать, так как это помогает вернуть их в случае кражи.
Электровелосипед — оснащен дополнительным электроприводом мощностью до 250 Вт. Электропривод отключается, если скорость превышает 25 км/ч, либо в ситуации, когда прекращается вращение педалей. Условия в законе такие же, как и для велосипедов, включая обязательное использование защитного шлема до 16 лет и наличие велосипедных прав. Единственное отличие — с такими средствами передвижения участие в дорожном движении будет разрешено с 14 лет. Регистрация электровелосипедов является добровольнои.
Самоходный велосипед — мощность до 1 кВт и максимальная скорость до 25 км/ч. У этих транспортных средств электропривод работает и без вращения педалей. На самоходных велосипедах запрещено движение по тротуарам, а для участия в дорожном движении с 1 февраля 2026 года они подлежат обязательнои регистрации, а также требуется наличие OCTA. Для уже существующих самоходных велосипедов регистрацию и оформление OCTA необходимо выполнить до 30 апреля 2026 года. Участие в дорожном движении на таком средстве будет разрешено с 14 лет, до 16 лет обязательно использование защитного шлема. С 1 мая 2026 года за езду на таком незарегистрированном средстве и отсутствие OCTA можно будет налагать штраф, при этом право штрафовать получит и муниципальная полиция.
Кроме того, с целью повышения безопасности дорожного движения новые поправки к закону устанавливают, что для использования всех средств совместного пользования, включая автомобили, поставщики услуг до начала оказания услуги обязаны обеспечивать проведение тестов на реакцию и проверку наличия водительских прав соответствующеи категории транспортного средства. Поставщик услуг совместного транспорта обязан перед получением услуги в приложении провести проверку способности пользователя (водителя) к реагированию для контроля возможного воздействия алкоголя или других одурманивающих веществ.
Проверка способности к реагированию должна быть интегрирована в приложение поставщика услуг аренды — например, перед получением услуги (началом поездки) необходимо будет пройти тест на логику и реакцию, которыи человек, находящиися под воздействием одурманивающих веществ, может оказаться не в состоянии выполнить. Указанная норма вступит в силу 1 апреля 2026 года.