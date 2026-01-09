Рухнул экспорт латвийских товаров в РФ. Причину этому нашли в самой России

Значительное сокращение экспортных объемов зафиксировано также в поставках в другие страны за пределами ЕС. В основном это связано со слабым экспортом древесины и изделий из нее в Норвегию, США и Великобританию, а также с резким падением экспорта зерновых культур в Анголу и Великобританию в отчетном месяце.