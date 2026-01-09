Рухнул экспорт латвийских товаров в РФ. Причину этому нашли в самой России
Как сообщает Министерство экономики ЛР, в ноябре произошло сокращение экспорта товаров на 5,6 процента, что в значительной степени было обусловлено падением экспорта в страны СНГ.
РФ в кризисе
В группе стран СНГ существенно сократился экспорт напитков, фармацевтической продукции, одежды и других товаров в Россию. В целом экспорт в Россию снизился на 33 процента. "Такая динамика свидетельствует о нарастающих проблемах в российской экономике, что отражается в ослаблении покупательной способности населения и общем снижении внешнего спроса. Ожидается, что эта тенденция сохранится и в последующие месяцы", - комментирует Минэкономики.
Значительное сокращение экспортных объемов зафиксировано также в поставках в другие страны за пределами ЕС. В основном это связано со слабым экспортом древесины и изделий из нее в Норвегию, США и Великобританию, а также с резким падением экспорта зерновых культур в Анголу и Великобританию в отчетном месяце.
В ЕС все хорошо
В то же время экспорт в страны ЕС увеличился на 7,4 процента, чему существенно способствовал рост поставок в Германию, Литву, Италию, Испанию и другие государства ЕС. Это указывает на устойчивый внешний спрос в ключевых торговых странах-партнерах и на способность предпринимателей быстро и гибко адаптироваться к изменчивым условиям.
В целом за январь–ноябрь 2025 года объемы экспорта товаров превысили уровень предыдущего года на 3,7 процента. Существенное влияние на это оказал рост стоимости экспорта минеральных продуктов, электрооборудования и аппаратуры, а также механизмов. Ожидается, что по итогам всего 2025 года рост экспорта товаров составит около 4 процентов.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что латвийская промышленность продолжает развиваться быстрее, чем китайская.