Латвийская промышленность продолжает развиваться быстрее, чем китайская
В ноябре прошлого года объем промышленного производства в Латвии по сравнению с ноябрем 2024 года вырос на 6,9 процента, сообщает Карлис Пургайлис, главный экономист банка Citadele.
Особенно успешными результатами осень завершила обрабатывающая промышленность, которая в ноябре показала рост объема производства на 8,9 процента по сравнению с ноябрем предыдущего года и небольшой рост на 0,5 процента по сравнению с октябрем. В октябре эта отрасль пережила заметный рывок, и ноябрьские данные подтверждают сохранение темпов роста. Особенно хорошие результаты наблюдаются в производстве продуктов питания, где объемы увеличились на 11,3 процента по отношению к ноябрю 2024 года, что коррелирует с улучшением настроений предпринимателей в этом сегменте.
В то же время добывающая промышленность и разработка карьеров продолжают оставаться самым слабым звеном: в ноябре объемы сократились на 25,9 процента по сравнению с уровнем предыдущего года. Это снижение в значительной степени обусловлено замедлением строительной активности в предыдущие периоды, что влияет на спрос на полезные ископаемые, такие как доломит, гравий и песок.
Позитивная тенденция наблюдается в отрасли обработки древесины и изделий из дерева, которая исторически является движущей силой латвийского экспорта: зафиксирован рост на 3,1 процента по сравнению с октябрем и на 5,4 процента в годовом выражении. Примечательно, что несмотря на рост, настроение предпринимателей в этой отрасли в ноябре ухудшилось на 6,5 процентного пункта, что может свидетельствовать о стремлении бизнеса к более быстрым темпам развития.
В целом промышленные данные за ноябрь подтверждают, что отрасль продолжает восстановление, однако пока еще не вернулась к высокому уровню 2021 года. Существенным стимулом для промышленности остается внутреннее потребление, поддерживаемое ростом покупательной способности. В то же время в отдельных отраслях сохраняются вызовы, которые могут повлиять на общий темп роста к концу года.
Кстати, и в ноябре 2025 года латвийская индустрия обошла китайскую, которая по официальным данным показала рост в размере 4,8%.