Эксперты поражены: латвийская промышленность стала расти быстрее, чем китайская

Тем не менее и общая динамика промышленности в этом году выглядит привлекательно, причём это явно не случайность. Так, в пищевой переработке на фоне прежней «плоской» истории рост на 11,6% в июле заслуживает шампанского. Производство напитков выросло на 0,6%. Можно пожалеть о продаже любимого в народе бренда, но на основе этого события не стоит делать категорические выводы о бизнес-среде. Очень сильное падение (частично из-за базового эффекта) наблюдается в производстве одежды (-22,6%). Долгосрочная тенденция там крайне неблагоприятна, что связано с рынком труда: эта отрасль занимает самую нижнюю ступень в иерархии заработных плат среди почти сотни отраслей уровня NACE 2. Крупнейшая отрасль — деревообработка — в июле произвела на 7,3% больше, чем годом ранее.