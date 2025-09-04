Эксперты поражены: латвийская промышленность стала расти быстрее, чем китайская
"В июле объемы промышленного производства в годовом выражении выросли в Латвии на 10,8%, почти вдвое быстрее, чем в Китае. Это бальзам для души после трёх лет стагнации в крупнейшей экспортной отрасли", - комментирует последние данные экономист Петерис Страутиньш.
Однако не стоит переоценивать значение данных одного месяца. Особенно когда речь идёт о июле и августе в отраслях, где продукцию можно хранить, ведь графики отпусков компаний «плавают» в календаре, а сглаживание учитывает среднее историческое влияние. Поэтому могут появляться преувеличенные всплески и падения, то же самое наблюдается и в месяцы рядом с новым годом.
Тем не менее и общая динамика промышленности в этом году выглядит привлекательно, причём это явно не случайность. Так, в пищевой переработке на фоне прежней «плоской» истории рост на 11,6% в июле заслуживает шампанского. Производство напитков выросло на 0,6%. Можно пожалеть о продаже любимого в народе бренда, но на основе этого события не стоит делать категорические выводы о бизнес-среде. Очень сильное падение (частично из-за базового эффекта) наблюдается в производстве одежды (-22,6%). Долгосрочная тенденция там крайне неблагоприятна, что связано с рынком труда: эта отрасль занимает самую нижнюю ступень в иерархии заработных плат среди почти сотни отраслей уровня NACE 2. Крупнейшая отрасль — деревообработка — в июле произвела на 7,3% больше, чем годом ранее.
Настоящая «страна чудес» в июле — это данные инженерных отраслей. На этот раз явно большую роль сыграли совпадения — краткосрочные колебания и базовые эффекты. Автопром одновременно потерял 4,2% объема производства по сравнению с июнем, но в годовом выражении вырос на 34,4%. Данные за месяц всегда содержат элемент шума, но сквозь него слышен и сигнал.
Июльские данные действительно поражают, но не стоит ожидать такого же результата во второй половине года. В обрабатывающей промышленности рост во втором полугодии может составить около 6% год к году, немного больше, чем в целом за год (+4,9% за семь месяцев). Это очень приятное изменение на фоне последних трёх лет, и оно не случайно: оно заработано инвестициями и вдохновением, необходимым для развития новых продуктов.
"В этом году улучшаются не только данные по промышленности, но и динамика в других экспортно-ориентированных отраслях, которые не получают такого внимания, но суммарное влияние которых велико. Если текущие тенденции сохранятся, то во втором полугодии профессиональные, научные и технические услуги могут вырасти примерно на 5% в годовом выражении, а сектор IT-услуг — на 10%", - подводит итог экономист.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что экономисты обеспокоены: возможно, жителям Латвии уже слишком много платят.