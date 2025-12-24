Газета NYT выяснила, в каких условиях живет в РФ бывший президент Сирии Башар Асад

Башар Асад и его брат, по данным журналистов, придерживаются разных подходов в отношении своих бывших служащих. Два бывших командира и друг семьи рассказали, что Махер Асад отправляет деньги офицерам, с которыми он раньше работал, чтобы они могли найти жилье или открыть небольшой бизнес. При этом Башар Асад, по словам собеседников издания, оставил своих помощников в Москве без средств. Один из помощников, который носил его багаж, был одним из немногих лиц, которых бывший сирийский президент взял с собой в Москву. Он не успел взять с собой паспорт, деньги и одежду. По приезде в Россию его и еще двух помощников поселили в отеле Four Seasons, а на следующее утро им вручили огромный счет. На звонки Башар Асад не ответил. В результате российские власти перевели его помощников на объект, где жили другие сирийские офицеры более низкого ранга. Личная помощница Асада, которая также осталась без денег в России, решила вернуться в Сирию, утверждает The New York Times.