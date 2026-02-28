ВИДЕО: "На каком основании вы меня задерживаете?" Госполиция прокомментировала ситуацию со сбежавшим дерзким водителем
В социальных сетях широкий резонанс вызвало видео, на котором запечатлен водитель автомобиля, решивший после конфликта с правоохранителями нажать на газ и скрыться с места остановки. Как Jauns.lv подтвердили в Государственной полиции, опубликованные кадры связаны с резонансным инцидентом, о котором на этой неделе уже широко сообщали СМИ.
«На каком основании вы меня задерживаете?» — с этих слов начинается размещенное в соцсетях видео, снятое самим водителем, которого сотрудники полиции потребовали остановиться. Полицейский поясняет, что автомобиль был остановлен по подозрению в управлении без действительного водительского удостоверения. Однако такое объяснение мужчину не удовлетворяет, и он продолжает повторять: «На каком основании вы меня задерживаете?» и «Откуда получена такая информация?».
Правоохранитель предлагает предъявить водительское удостоверение или документ, удостоверяющий личность, однако водитель отказывается это сделать. В ответ полицейский указывает, что это является неповиновением. Тем временем мужчина утверждает, что он подчиняется требованиям, повторяя, что «ничего не сделал». Спустя мгновение видно, как водитель нажимает педаль газа и начинает скрываться.
Опубликованное в Facebook видео набрало более 200 тысяч просмотров. Многие пользователи высказались о произошедшем, причем большинство комментариев были критическими по отношению к водителю.
«Очередной идиот, который в школу ходил, но учиться забыл», — написал один из комментаторов. Он подчеркнул, что полиция вправе проверять документы в соответствии с законом о полиции. «Это законное требование, которое необходимо выполнять. Отказываешься — у полиции есть все основания считать человека подозрительным, задержать его на срок до трех часов для установления личности», — отметил он.
Другой пользователь указал, что в видео отсутствует начало, где полицейский разъясняет причину остановки. По его словам, если инспектор не назвал основание, можно было обратиться к старшему экипажа или позвонить дежурному, чтобы уточнить причины действий конкретного наряда. «Все знают свои права, но абсолютно не знают обязанностей», — подчеркнул он.
Еще один комментатор заявил, что бегство от Государственной полиции может повлечь возбуждение уголовного дела. По его мнению, полиция реагировала на сообщение о том, что водитель не имеет прав. «Обычно в такой ситуации достаточно предъявить удостоверение — и проблем нет. Учитывая побег, вызов, вероятно, был обоснован, а такой водитель опасен для общества», — написал он.
Комментарий Государственной полиции
В Госполиции подтвердили Jauns.lv, что опубликованное видео связано с резонансным происшествием 24 февраля в Елгаве, когда во время погони водитель врезался в служебный автомобиль полиции.
«24 февраля 2026 года незадолго до 10:00 в Елгаве водитель автомобиля марки Audi начал скрываться, проигнорировав требование должностного лица остановиться», — сообщили в полиции.
По информации ведомства, сначала автомобиль двигался по улице Атмодас, затем свернул на улицу Терветес, где столкнулся со служебным автомобилем полиции Volkswagen.
В результате ДТП пострадали три человека, которых доставили в медицинское учреждение: водитель Audi и двое сотрудников Государственной полиции.
По имеющейся у полиции информации, водитель сел за руль в период действия запрета на управление транспортными средствами. Именно это стало первоначальной причиной требования об остановке автомобиля. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.