ВИДЕО: "На каком основании вы меня задерживаете?" Госполиция прокомментировала ситуацию со сбежавшим дерзким водителем

«На каком основании вы меня задерживаете?» — с этих слов начинается размещенное в соцсетях видео, снятое самим водителем, которого сотрудники полиции потребовали остановиться. Полицейский поясняет, что автомобиль был остановлен по подозрению в управлении без действительного водительского удостоверения. Однако такое объяснение мужчину не удовлетворяет, и он продолжает повторять: «На каком основании вы меня задерживаете?» и «Откуда получена такая информация?».