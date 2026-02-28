Организаторы Паралимпийских игр прокомментировали планируемый Латвией бойкот церемонии открытия

Вскоре после завершения зимних Олимпийских игр Милан–Кортина внимание переключилось на Паралимпийские игры, однако еще до их начала вспыхнул спор из-за участия спортсменов России и Беларуси. Сообщается, что Финляндия, Польша, Латвия, Эстония и Чехия, а также Украина планируют не участвовать в церемонии открытия. Причиной конфликта стало участие четырех белорусских и шести российских спортсменов в соревнованиях под флагами своих стран. Спортсмены обеих стран были отстранены от олимпийских и паралимпийских соревнований после вторжения России в Украину в 2022 году. Для российских спортсменов ограничения действовали еще с Олимпиады 2014 года в Сочи — изначально из-за допингового скандала.