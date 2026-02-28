Организаторы Паралимпийских игр прокомментировали планируемый Латвией бойкот церемонии открытия
Перед началом зимних Паралимпийских игр 2026 года разгорается международный скандал: Латвия и еще несколько стран намерены бойкотировать церемонию открытия из-за допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.
Международный паралимпийский комитет (IPC) выступил с разъяснением после того, как Латвия оказалась среди стран, планирующих бойкотировать церемонию открытия зимних Паралимпийских игр 2026 года в Вероне. В IPC подчеркнули, что национальные паралимпийские комитеты не обязаны участвовать в церемонии, при этом отметив, что уважают решения государств.
Вскоре после завершения зимних Олимпийских игр Милан–Кортина внимание переключилось на Паралимпийские игры, однако еще до их начала вспыхнул спор из-за участия спортсменов России и Беларуси. Сообщается, что Финляндия, Польша, Латвия, Эстония и Чехия, а также Украина планируют не участвовать в церемонии открытия. Причиной конфликта стало участие четырех белорусских и шести российских спортсменов в соревнованиях под флагами своих стран. Спортсмены обеих стран были отстранены от олимпийских и паралимпийских соревнований после вторжения России в Украину в 2022 году. Для российских спортсменов ограничения действовали еще с Олимпиады 2014 года в Сочи — изначально из-за допингового скандала.
Российские и белорусские спортсмены выступят в горнолыжном спорте, лыжных гонках и сноуборде — дисциплинах, которые напрямую не находятся под управлением IPC. Соответствующие международные федерации, включая Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда, запрет не отменяли, однако Россия и Беларусь добились благоприятного решения в Спортивном арбитражном суде.
Президент IPC Эндрю Парсонс заявил, что комитет не имеет полномочий отменять судебное решение, одновременно подчеркнув, что уважает позицию стран, решивших бойкотировать церемонию. В IPC также пояснили, что участие в церемонии открытия не является обязательным для национальных паралимпийских комитетов — они приглашены к участию, но могут отказаться по различным причинам.
Паралимпийский комитет Чехии заявил, что не будет участвовать в церемонии «ни в какой форме», подчеркнув, что не поддерживает возвращение российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, пока продолжается война в Украине. Паралимпийский комитет Эстонии выразил солидарность с Украиной. Латвийская паралимпийская делегация также не примет участия в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр ни очно, ни в видеовключениях для трансляции. Украинская сторона ранее просила, чтобы ее флаг не выносили на церемонии открытия.
Зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта. Соревнования по горнолыжному спорту и керлингу на колясках начнутся уже на следующий день после церемонии открытия.