Латвийские паралимпийцы отказались от участия в открытии Игр из-за допуска спортсменов стран-агрессоров

Дадзите также отметила, что ЛПК обратилась к организаторам игр с просьбой не использовать флаг Латвии на церемонии открытия. "Для нас важно быть плечом к плечу с нашими коллегами, друзьями и спортсменами из Украины, и это способ четко выразить нашу позицию - пока в Украине идет война, спортсменам России и Беларуси места в спорте нет", - добавила президент ЛПК.