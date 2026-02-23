Латвийские паралимпийцы отказались от участия в открытии Игр из-за допуска спортсменов стран-агрессоров
Латвийская паралимпийская делегация не примет участия в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр ни очно, ни в видеовключениях для трансляции.
Как сообщили в Латвийском паралимпийском комитете (ЛПК), решение о неучастии в мероприятии в любом формате принято в знак солидарности с Украиной и в ответ на решение Международного паралимпийского комитета и Международной федерации лыжного спорта (FIS) о допуске десяти спортсменов стран-агрессоров к участию в зимних Паралимпийских играх.
О неучастии в очной церемонии открытия ЛПК объявил еще 18 февраля, когда в Рижском замке на торжественной церемонии были названы знаменосцы латвийской делегации. Сегодня принято дополнительное решение: латвийские спортсмены не будут участвовать и в видеосъемках, предназначенных для трансляции во время церемонии открытия.
"Ни для нашей организации, ни для наших спортсменов неприемлемо решение разрешить представителям стран-агрессоров участвовать в зимних Паралимпийских играх с флагами и символикой своих стран", - пояснила решение президент ЛПК Дайга Дадзите.
Дадзите также отметила, что ЛПК обратилась к организаторам игр с просьбой не использовать флаг Латвии на церемонии открытия. "Для нас важно быть плечом к плечу с нашими коллегами, друзьями и спортсменами из Украины, и это способ четко выразить нашу позицию - пока в Украине идет война, спортсменам России и Беларуси места в спорте нет", - добавила президент ЛПК.
Глава ЛПК пояснила, что нелогичное решение международных организаций негативно сказалось на паралимпийском движении и честно квалифицировавшихся спортсменах. В ЛПК также отметили, что ни Россия, ни Беларусь не прошли полную квалификацию и не заслужили участия в играх.