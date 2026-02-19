LSM отказывается от трансляции мероприятий Паралимпийских игр из-за участия России и Беларуси
Латвийское общественное медиа (LSM) приняло редакционное решение не транслировать соревнования Паралимпийских игр в Милане и Кортине, а также другие связанные с Играми мероприятия, в которых под своими флагами будут участвовать представители стран-агрессоров — России и Беларуси.
«Редакционное решение LSM основывается на четких ценностях общественного СМИ и ответственности перед обществом. Мы не считаем приемлемой нормализацию присутствия стран-агрессоров на международных спортивных мероприятиях, особенно в то время, когда продолжается война России в Украине. Поэтому мы приняли решение не транслировать соревнования и другие мероприятия, в которых спортсмены стран-агрессоров стартуют под своим флагом. В то же время LSM обеспечит общество четкой и контекстуальной информацией о решениях международных спортивных организаций, сохраняя профессиональный и ответственный журналистский подход», — заявила главный редактор LSM Анита Брауна.
LSM обеспечит освещение Паралимпийских игр для латвийской аудитории, уделяя особое внимание латвийским спортсменам и важнейшим событиям Игр, сохраняя редакционную независимость общественного СМИ и четкие ценностные рамки, добавили в LSM.