Международный паралимпийский комитет снял ограничения: Россия и Беларусь смогут выступать на Паралимпиаде под своими флагами

Решение МПК последовало спустя восемь дней после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил участие российских и белорусских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине-д’Ампеццо при условии, что они будут выступать под нейтральным флагом и соблюдать требования нейтралитета. В отличие от МОК, который допускает нейтральное участие, МПК позволил спортсменам выступать именно под национальными флагами, что стало важным шагом в восстановлении их статуса на международной арене.