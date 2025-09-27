Международный паралимпийский комитет снял ограничения: Россия и Беларусь смогут выступать на Паралимпиаде под своими флагами
Международный паралимпийский комитет (МПК) на Генеральной ассамблее в Сеуле отменил частичную дисквалификацию России и Беларуси, введённую после вторжения в Украину в 2022 году. Однако окончательное слово остаётся за международными федерациями по отдельным видам спорта, которые пока сохраняют запрет на их участие.
Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение снять частичную дисквалификацию России и Беларуси, введённую после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году. Это решение было принято на Генеральной ассамблее МПК в Сеуле и открывает российским и белорусским спортсменам возможность выступать под своими национальными флагами на зимних Паралимпийских играх в Милане и Кортине-д’Ампеццо, которые пройдут в следующем году.
Однако допуск российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в шести зимних видах спорта — пара-горнолыжном спорте, пара-лыжных гонках, пара-сноуборде, пара-биатлоне, пара-хоккее на льду и керлингу на колясках — остаётся в компетенции международных спортивных федераций. На данный момент эти федерации сохраняют запрет на участие спортсменов из России и Беларуси. Для допуска к соревнованиям спортсмены должны иметь действующую лицензию на сезон 2025/26, выданную соответствующими международными федерациями.
Решение МПК последовало спустя восемь дней после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил участие российских и белорусских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине-д’Ампеццо при условии, что они будут выступать под нейтральным флагом и соблюдать требования нейтралитета. В отличие от МОК, который допускает нейтральное участие, МПК позволил спортсменам выступать именно под национальными флагами, что стало важным шагом в восстановлении их статуса на международной арене.
Тем не менее, ситуация остаётся сложной и неоднозначной, поскольку международные спортивные организации продолжают учитывать политический контекст и безопасность соревнований. Решения о допуске спортсменов из России и Беларуси в конкретных дисциплинах будут приниматься с учётом рекомендаций и правил соответствующих федераций, а также с учётом соблюдения принципов честной игры и нейтралитета.