Олинькалнс и утраченная долина Даугавы: как одно из самых известных мест Латвии было стерто с лица земли
Олинькалнс сегодня выглядит как небольшая, заросшая деревьями островная гряда на Плявиньском водохранилище. Но до середины 1960-х это был высокий и заметный объект долины Даугавы — древний холм с мощными укреплениями и доломитным обрывом, рядом с которым были пороги и сильное течение. Изменить этот ландшафт навсегда пришлось при создании водохранилища Плявиньской ГЭС: в 1965-1966 годах под воду ушел целый участок исторической Даугавы вместе с рядом природных и культурных объектов.
Где находится Олинькалнс и чем он был до затопления
Олинькалнс — это место в Айзкраукльском крае, в Клинтайнской волости. Сейчас оно находится на островке Плявиньского водохранилища у Стукманей, заметном с трассы Рига—Даугавпилс (A6).
До создания водохранилища Олинькалнс был частью рельефа долины: здесь был выраженный доломитный обрыв (в источниках встречается название «скала Андрея»), а на самой Даугаве рядом фиксировались сильные пороги.
С археологической точки зрения это одно из крупнейших городищ Латвии: площадка около 2,3 га, укрепления с валом протяженностью примерно 175 м (ширина около 20 м, высота до 7 м). Часть памятника исследовали в результате археологических раскопок в 1959–1962 годах; в ряде источников эти работы связываются с именем археолога Эвалдса Мугуревичса, который проводил раскопки в зоне строительства Плявиньской ГЭС.
Отдельно отмечается историческая трактовка: в некоторых описаниях Олинькалнс связывают с местным центром периода раннего средневековья (встречаются версии об «Алене/Олини» и локальном замке/центре округа), однако это именно интерпретации, а не факт.
«Каньон Даугавы» между Плявини и Кокнесе: что исчезло вместе с Олинькалнсом
До затопления участок Даугавы между Плявини и Кокнесе в источниках описывается как одна из самых выразительных форм рельефа региона — долина с обрывами, выступами пород и характерными объектами, которые воспринимались как знаковые природные точки. В перечнях утраченного вместе с созданием водохранилища рядом с Олинькалнсом обычно упоминаются и другие известные места: Стабурагс, водопад Персес, а также ряд других объектов долины.
Например, водопад Персес у Кокнесе считался заметным ландшафтным элементом и туристическим объектом; после создания водохранилища место водопада оказалось затоплено (в Кокнесе в 2019 году сделали искусственный «напоминательный» объект).
Почему долину затопили: Плявиньская ГЭС и протест 1958 года
Плявиньская ГЭС была крупным советским инфраструктурным проектом на Даугаве. В публичных материалах подчеркивается, что станцию строили в 1961–1966 годах, а первый гидроагрегат запустили в декабре 1965-го.
Параллельно существует хорошо документированная история общественного сопротивления: в 1958 году группа латвийских ученых и деятелей культуры подписала обращение против проекта в его тогдашнем виде, указывая на риск утраты уникальной долины и таких объектов, как Стабурагс. Этот сюжет подтверждается и в исследовательских/публицистических материалах, и в справочных описаниях инициативы.
Важно: протест не остановил строительство. Более того, в ряде публикаций отмечается, что тема Плявиньской ГЭС в конце 1950-х использовалась и во внутрипартийных конфликтах того времени.
Как проходило затопление: 1965–1966 годы
Ключевой перелом для ландшафта произошел именно при формировании водохранилища. В описаниях Олинькалнса в фотоархивах и краеведческих базах прямо говорится: объект был затоплен (или оказался в зоне затопления, превращен в остров) в 1965 году при создании водохранилища Плявиньской ГЭС.
Воспоминания о том, как именно «приходила вода», встречаются в журналистских материалах, где очевидцы описывают постепенный подъем уровня: в 1965 году уровень поднимали поэтапно, а осенью 1966-го — доводили до максимума, когда и произошли финальные затопления отдельных объектов. Это относится прежде всего к Стабурагсу, но важен сам механизм и временная логика затопления водохранилища, которая объясняет, почему «исчезновение» долины было растянуто во времени и воспринималось людьми как долгие проводы.
Что осталось от Олинькалнса сегодня
Сегодня Олинькалнс — небольшой остров, отделенный от берега протокой; на месте сохранились фрагменты укреплений (вал), следы более поздних объектов (в отдельных описаниях упоминаются остатки эстрады) и небольшие выходы доломита — то, что осталось от прежнего обрыва.
В ряде путеводительных описаний отмечается, что напротив Олинькалнса на берегу установлен памятный камень (упоминается установка в 1989 году). Также есть цифровые коллекции фотографий и карточек «до/после», где Олинькалнс и окрестности фигурируют как часть «утраченной Латвии» и как документированное место, измененное водохранилищем.