Олинькалнс и утраченная долина Даугавы: как одно из самых известных мест Латвии было стерто с лица земли

Воспоминания о том, как именно «приходила вода», встречаются в журналистских материалах, где очевидцы описывают постепенный подъем уровня: в 1965 году уровень поднимали поэтапно, а осенью 1966-го — доводили до максимума, когда и произошли финальные затопления отдельных объектов. Это относится прежде всего к Стабурагсу, но важен сам механизм и временная логика затопления водохранилища, которая объясняет, почему «исчезновение» долины было растянуто во времени и воспринималось людьми как долгие проводы.