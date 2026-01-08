В Риге планируют закупить столы для уличной торговли: 10 штук - более чем за 120 000 евро

«Мы говорим об обновлении столов для уличной торговли, которое было начато уже в прошлом году. Эксплуатируя первые 22 поставленных стола, мы выяснили, что их можно усовершенствовать. Также были проведены интервью с уличными торговцами. Был разработан проект улучшений для этого модуля уличной торговли, и в следующем году мы предлагаем продолжить их обновление», — сказал Лишманис.