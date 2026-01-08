В Риге планируют закупить столы для уличной торговли: 10 штук - более чем за 120 000 евро
Рижская дума 8 января рассмотрит выделение 100 тысяч евро на создание постоянного электроподключения на Домской площади в Старой Риге, чтобы упростить проведение рождественских и других ярмарок. На том же заседании депутаты обсудят и закупку новых модульных торговых столов.
В Старой Риге, на Домской площади, самоуправление за 100 тысяч евро хочет создать постоянное подключение к электросети — это позволит проводить рождественские и другие ярмарки без дополнительных трудностей. Об этом в четверг, 8 января, будет решать комитет Рижской думы по финансовым и административным вопросам, сообщает LSM.lv.
Депутаты также рассмотрят вопрос о приобретении торговых столов на сумму 12 тысяч евро. В целом более чем за 120 тысяч евро самоуправление в этом году планирует купить 10 столов, которые, вероятнее всего, разместят в Вецмилгрависе.
Представитель Рижского центра жителей районов Андрис Лишманис в эфире Latvijas Radio сообщил, что в этом году столы могут обойтись ориентировочно на 20% дороже, чем в прошлом.
«Мы говорим об обновлении столов для уличной торговли, которое было начато уже в прошлом году. Эксплуатируя первые 22 поставленных стола, мы выяснили, что их можно усовершенствовать. Также были проведены интервью с уличными торговцами. Был разработан проект улучшений для этого модуля уличной торговли, и в следующем году мы предлагаем продолжить их обновление», — сказал Лишманис.
Он подчеркнул: «Эта сумма является лишь очень ориентировочной, потому что, получив уточненный проект, мы уже не успели провести исследование рынка, чтобы понять, какую цену производитель мог бы предложить. В любом случае именно закупка покажет общую сумму».