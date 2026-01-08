Rīgas satiksme вводит еще 193 остановки по требованию: что изменится для пассажиров с 17 января
С 17 января Rīgas satiksme расширяет перечень остановок, где посадка и высадка пассажиров организуется по требованию. Новый порядок будет введен еще на 193 остановках в 40 автобусных и 14 троллейбусных маршрутах. В связи с изменениями на отдельных автобусных и троллейбусных маршрутах будут скорректированы расписания движения, сократив время в пути между остановками.
Расширяя действующую сеть остановок по требованию, далее такие остановки будут включены также в троллейбусные маршруты № 9, 11, 12, 13, 14, 18, 22 и 25, а также в автобусный маршрут № 8, где ранее остановок по требованию не было. В целом новый порядок будет введен на 193 остановках в 54 маршрутах.
На остановках по требованию транспортное средство останавливается только в том случае, если пассажир, ожидая транспорт, находится в месте, хорошо видимом водителю, или при выходе нажимает кнопку открытия двери. Чтобы войти, не нужно поднимать руку или как-то специально сигнализировать водителю — достаточно находиться на остановке в месте, хорошо видимом водителю. Это позволяет вовремя заметить пассажира и остановиться. В темное время суток рекомендуется быть особенно заметным, например, использовать светоотражатель или фонарик. Если же пассажир хочет выйти, достаточно заранее нажать кнопку открытия двери в салоне.
На новых остановках по требованию также будет размещена специальная отметка — иконка поднятой руки на зеленом фоне. Знак будет находиться на стойке остановки, над расписанием движения транспорта. На остановках, где таких обозначений нет, порядок движения не изменится.
Информация об остановках по требованию доступна также в расписаниях движения транспорта, на экранах общественного транспорта в разделе информации о маршруте, на сайте и озвучивается в аудиообъявлениях в салоне.
До сих пор остановки по требованию уже введены более чем на 700 остановках в 46 автобусных и 10 троллейбусных маршрутах, и этот порядок зарекомендовал себя как понятный и удобный как для пассажиров, так и для водителей.