Rīgas satiksme вводит еще 193 остановки по требованию: что изменится для пассажиров с 17 января

На остановках по требованию транспортное средство останавливается только в том случае, если пассажир, ожидая транспорт, находится в месте, хорошо видимом водителю, или при выходе нажимает кнопку открытия двери. Чтобы войти, не нужно поднимать руку или как-то специально сигнализировать водителю — достаточно находиться на остановке в месте, хорошо видимом водителю. Это позволяет вовремя заметить пассажира и остановиться. В темное время суток рекомендуется быть особенно заметным, например, использовать светоотражатель или фонарик. Если же пассажир хочет выйти, достаточно заранее нажать кнопку открытия двери в салоне.