"Это позорное решение": Украина призывает не допустить флагов агрессора на Паралимпийских играх 2026 года
Украина резко осудила решение Международного паралимпийского комитета отменить частичную дисквалификацию российских и белорусских спортсменов, открывающее им путь к участию в зимних Играх 2026 года под национальными флагами.
Украина в субботу с возмущением отреагировала на решение Международного паралимпийского комитета (IPC) отменить частичную дисквалификацию российских и белорусских спортсменов, которая действовала с момента вторжения России в Украину в 2022 году. Министр спорта Украины Матвей Бедный заявил, что те, кто на Генеральной ассамблее IPC в Сеуле голосовал за это решение, предали «свою совесть и олимпийские ценности».
«Призываем весь спортивный мир, все государства, спортивные институции, всех спортсменов и тренеров, не потерявших моральный компас, осудить это позорное решение и потребовать его изменения», — говорится в заявлении.
Решение IPC открывает путь российским и белорусским спортсменам к участию под своими флагами в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Однако соревнования в шести видах программы регулируются международными федерациями, которые до сих пор сохраняют дисквалификацию российских и белорусских спортсменов.
Чтобы претендовать на участие в играх, каждому спортсмену по горнолыжному спорту среди параспортсменов, лыжным гонкам, сноуборду, биатлону, следж-хоккею и кёрлингу на колясках, где в настоящее время участие двух стран приостановлено, необходимо получить лицензии, выданные своими международными федерациями на сезон 2025/2026 годов.
«Решающим является отношение принимающей страны и организационного комитета, и мы уже тщательно занимаемся этим вопросом», – отметил Бедный. «Призываем наших европейских партнеров, которые будут принимать Игры зимней Паралимпиады, не допустить, чтобы флаг страны-преступника поднялся над свободным демократическим пространством, пока продолжается агрессия».
Министр добавил, что решение об участии Украины в играх, на которых разрешено выступление российских и белорусских спортсменов, будет принято коллективно на более позднем этапе.
РАнее IPC исключил паралимпийские комитеты России и Беларуси из зимних игр 2022 года в Пекине. Решение о частичной дисквалификации спортсменов из обеих стран в 2023 году приняла Генеральная ассамблея IPC, разрешив им участвовать в Паралимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом и при соблюдении строгих условий нейтралитета.
Решение IPC принято через восемь дней после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил присутствие российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх в Милане и Кортине-д’Ампеццо под нейтральным флагом и при строгом соблюдении условий нейтралитета.