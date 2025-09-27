"Это позорное решение": Украина призывает не допустить флагов агрессора на Паралимпийских играх 2026 года

Украина в субботу с возмущением отреагировала на решение Международного паралимпийского комитета (IPC) отменить частичную дисквалификацию российских и белорусских спортсменов, которая действовала с момента вторжения России в Украину в 2022 году. Министр спорта Украины Матвей Бедный заявил, что те, кто на Генеральной ассамблее IPC в Сеуле голосовал за это решение, предали «свою совесть и олимпийские ценности».