Ни президент, ни премьер нe полетят поддерживать наших участников Паралимпийских игр

Зимние Паралимпийские игры в Милане–Кортина пройдут с 6 по 15 марта, и всего в шести видах спорта будут разыграны 79 комплектов медалей. Латвию на этих зимних Паралимпийских играх представят семь спортсменов — Оярс Бриедис, Линда Мейере, Элия Асниня, Сергей Дяченко и Юрий Волгин будут соревноваться с сильнейшими национальными командами мира по керлингу на колясках, а в турнире смешанных пар по керлингу на колясках Латвию представят Полина Рожкова и Агрис Ласманс, которые также будут знаменосцами Латвии на этих играх.