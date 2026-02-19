Ни президент, ни премьер нe полетят поддерживать наших участников Паралимпийских игр
Латвийские высокопоставленные должностные лица, присутствовавшие на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо, не планируют посещать Паралимпиаду.
Латвийские должностные лица, включенные в состав почетных гостей Латвийского олимпийского комитета на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо, не планируют лично посещать Паралимпийские игры, выяснило агентство LETA. Это не планируют делать ни премьер-министр Эвика Силиня (JV), ни президент государства Эдгар Ринкевич, ни министр образования и науки Даце Мелбарде (JV), подтвердили агентству LETA представители этих должностных лиц.
Силиня и Ринкевич посетили церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Амеццо, а также встретились с рядом латвийских спортсменов во время игр, в свою очередь Мелбарде планирует посетить церемонию закрытия игр.
Руководителем латвийской паралимпийской делегации будет депутат Сейма Зане Скуйиня-Рубене (JV). Она была руководителем латвийской делегации на всех Паралимпийских играх с 2016 года. Другие должностные лица в состав латвийской паралимпийской делегации не включены.
Зимние Паралимпийские игры в Милане–Кортина пройдут с 6 по 15 марта, и всего в шести видах спорта будут разыграны 79 комплектов медалей. Латвию на этих зимних Паралимпийских играх представят семь спортсменов — Оярс Бриедис, Линда Мейере, Элия Асниня, Сергей Дяченко и Юрий Волгин будут соревноваться с сильнейшими национальными командами мира по керлингу на колясках, а в турнире смешанных пар по керлингу на колясках Латвию представят Полина Рожкова и Агрис Ласманс, которые также будут знаменосцами Латвии на этих играх.