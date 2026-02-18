Ринкевич: неприемлем допуск спортсменов России и Беларуси на Паралимпиаду под их флагами

Как уже сообщалось, России были предоставлены две квоты в горнолыжном спорте, две — в лыжных гонках и две — в сноуборде. Четыре белорусские квоты — все в лыжных гонках. Ранее МПК заявил, что к спортсменам государств-агрессоров «будут относиться так же, как к спортсменам любой другой страны».