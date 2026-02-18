Ринкевич: неприемлем допуск спортсменов России и Беларуси на Паралимпиаду под их флагами
Для Латвии неприемлемо, что на Паралимпийских играх спортсмены государств-агрессоров — России и Беларуси — смогут выступать под своими флагами, заявил сегодня журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Он отметил, что также неприемлемы решения, касающиеся системы квот, из-за которых наши спортсмены вынуждены оставаться вне соревнований.
В то же время Эдгар Ринкевич подчеркнул, что решение — участвовать или не участвовать — остается и за самими спортсменами.
«Если мы видим, что наши украинские друзья и союзники участвуют, то, думаю, для наших спортсменов это тоже возможность поддержать союзников Украины и показать хорошие результаты. В конечном счете это их собственное решение», — сказал Ринкевич.
Критику решения разрешить спортсменам России и Беларуси выступать на Паралимпийских играх под флагами своих стран в социальных сетях выразила и министр иностранных дел Латвии Байба Браже. Она подчеркнула, что совершенно неправильно позволять российским и белорусским спортсменам выступать под своими флагами, пока продолжается жестокое вторжение России в Украину, которое поддерживает Беларусь. Браже считает, что Международному паралимпийскому комитету (МПК) следует срочно пересмотреть это решение.
Как уже сообщалось, России были предоставлены две квоты в горнолыжном спорте, две — в лыжных гонках и две — в сноуборде. Четыре белорусские квоты — все в лыжных гонках. Ранее МПК заявил, что к спортсменам государств-агрессоров «будут относиться так же, как к спортсменам любой другой страны».
МПК неожиданно отменил дисквалификацию спортсменов России и Беларуси на заседании генеральной ассамблеи организации в сентябре. Частичная дисквалификация, введенная в 2023 году вместо полного запрета, установленного после повторного вторжения России в Украину в 2022 году, позволяла спортсменам выступать только в нейтральном статусе.
Во вторник было подтверждено, что шести российским и четырем белорусским параспортсменам разрешат выступать на Играх под своими флагами, а не как нейтральным спортсменам.
Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. Латвию на них представят в керлинге на колясках — в соревнованиях смешанных пар и команд.
Латвийский паралимпийский комитет сообщил, что после предоставления квот параспортсменам государств-агрессоров России и Беларуси латвийский горнолыжник Мартиньш Олиньш не будет выступать на Паралимпийских играх.