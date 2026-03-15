Аварии и происшествия
Сегодня 10:12
Опасный весенний лед: в Мадонском крае один человек погиб, двоих спасли
Трагедия на озере в Мадонском крае: трое людей провалились под лед. Спасателям удалось вытащить двоих, однако одного человека спасти не удалось. Жителей вновь предупреждают об опасности весеннего льда.
В Мадонском крае три человека провалились под лед, один человек погиб, двоих удалось спасти, агентству LETA сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.
В субботу в 15.55 спасатели получили вызов в Мадонский край, где на озере под лед провалились три человека. Спасатели вытащили двоих людей, доставили их на берег и передали медикам Службы неотложной медицинской помощи. Из воды был извлечен еще один человек, медики констатировали его смерть. В 18.15 работы на месте происшествия завершились.
За прошедшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила в общей сложности 83 вызова — 53 на тушение пожаров, из них два были связаны с лесными пожарами, 16 — на спасательные работы, еще 14 вызовов оказались ложными.