Опасный весенний лед: в Мадонском крае один человек погиб, двоих спасли

В субботу в 15.55 спасатели получили вызов в Мадонский край, где на озере под лед провалились три человека. Спасатели вытащили двоих людей, доставили их на берег и передали медикам Службы неотложной медицинской помощи. Из воды был извлечен еще один человек, медики констатировали его смерть. В 18.15 работы на месте происшествия завершились.