Природа дала человечеству около 300 лет: в Латвии обнаружили мощный природный "поглотитель" CO₂
Латвийские болота могут стать неожиданным союзником в борьбе с изменением климата. Ученые утверждают: при нынешних тенденциях их рост может продолжаться еще около 300 лет, активно поглощая углекислый газ.
Болота играют важную роль в климатических процессах и могут оставаться мощным природным поглотителем углекислого газа еще несколько столетий. Об этом в программе «Klimata balss» на TV24 рассказал профессор факультета точных наук и технологий Латвийского университета Нормунд Стивриньш.
«Если смотреть на длинный период времени, с тех пор как отступил ледник, видно, что в более влажных и прохладных климатических условиях болота формируются гораздо активнее», — пояснил ученый. Исследования, проведенные в том числе на территории Латвии, показывают интересную закономерность. В период, когда климат в прошлом был теплее примерно на 2,5–3 градуса — около 8000–4000 лет назад, — рост торфа был заметно меньше. «А за последние 4200 лет он снова значительно увеличился», — отметил Стивриньш.
По прогнозам исследователей, если нынешние климатические тенденции сохранятся, в ближайшие 300 лет рост болот может стать еще более выраженным. Однако дальнейшее развитие событий остается неопределенным. По словам ученого, в более отдаленном будущем процесс может измениться. «В какой-то момент все может повернуться в другую сторону — торф может начать активнее разлагаться и выделять больше CO₂ в атмосферу», — пояснил он.
По сути, отмечает профессор, природа дает человечеству определенное время для поиска решений. «С точки зрения природы и климата нам дано примерно 300 лет, чтобы найти решения этой проблемы», — подчеркнул Стивриньш.
При этом исследования показывают, что значение болот для климата чрезвычайно велико. «Многие могут спорить, например представители лесной отрасли, но наши измерения — и не только наши, а и мировые исследования — показывают, что болота играют огромную роль в климатической системе», — отметил профессор.
В Латвии добыча торфа ведется лишь на небольшой территории, тогда как обширные болотные массивы продолжают выполнять важную экологическую функцию. «У нас огромные площади болот, где происходит поглощение CO₂ из атмосферы и его долговременное накопление», — заключил Стивриньш.