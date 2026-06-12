ФОТО: в Огре открылся новый K Senukai - в магазин вложили почти 2 млн евро
Фото: пресс-фото
В Огре заработал новый K Senukai.
В Латвии

ФОТО: в Огре открылся новый K Senukai - в магазин вложили почти 2 млн евро

Отдел новостей

Otkrito.lv

В Огре открылся новый магазин K Senukai, в создание которого вложено почти 2 миллиона евро. Для города это не только новая торговая точка с товарами для ремонта и дома, но и более 40 рабочих мест.

Крупнейшая в Балтии сеть товаров для строительства, ремонта и дома Kesko Senukai 12 июня открыла новый магазин K Senukai в Огре, на улице Друвас, 5. В его создание инвестировано почти 2 миллиона евро.

Фото: пресс-фото
Новый магазин обеспечит более 40 рабочих мест.
Новый магазин обеспечит более 40 рабочих мест.

В ассортименте нового магазина представлен широкий выбор бытовой техники, товаров для дома, текстиля, отделочных материалов, строительных товаров и продукции других категорий. Это расширит возможности жителей Огре и окрестных краев удобно приобретать все необходимое для ремонта и повседневных нужд.

Фото: пресс-фото
Помимо ассортимента, доступного в магазине, клиенты смогут получать здесь и товары, купленные в интернет-магазине K Senukai.
Помимо ассортимента, доступного в магазине, клиенты смогут получать здесь и товары, купленные в интернет-магазине K Senukai.

Помимо ассортимента, доступного в магазине, клиенты смогут получать здесь и товары, купленные в интернет-магазине K Senukai. В новом магазине также доступны различные услуги, в том числе аренда инструментов — практичное решение для ремонтных, строительных работ и благоустройства жилья.

Фото: пресс-фото
Время работы: по рабочим дням и субботам — с 8:00 до 20:00, по воскресеньям — с 9:00 до 19:00.
Время работы: по рабочим дням и субботам — с 8:00 до 20:00, по воскресеньям — с 9:00 до 19:00.

Новый магазин обеспечит более 40 рабочих мест. В нем обустроены современные помещения и инфраструктура, создающие удобные и безопасные условия для ежедневной работы сотрудников, а также приятный покупательский опыт для клиентов. Значительная часть инвестиций была направлена на ремонт помещений, оборудование и благоустройство прилегающей территории. Для повышения энергоэффективности в помещениях магазина и на парковке установлено LED-освещение, которое поможет снизить потребление электроэнергии.

Фото: пресс-фото
Крупная сеть расширяется в регионах.
Крупная сеть расширяется в регионах.

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