ФОТО: в Огре открылся новый K Senukai - в магазин вложили почти 2 млн евро

Новый магазин обеспечит более 40 рабочих мест. В нем обустроены современные помещения и инфраструктура, создающие удобные и безопасные условия для ежедневной работы сотрудников, а также приятный покупательский опыт для клиентов. Значительная часть инвестиций была направлена на ремонт помещений, оборудование и благоустройство прилегающей территории. Для повышения энергоэффективности в помещениях магазина и на парковке установлено LED-освещение, которое поможет снизить потребление электроэнергии.