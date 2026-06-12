ФОТО: в Огре открылся новый K Senukai - в магазин вложили почти 2 млн евро
В Огре открылся новый магазин K Senukai, в создание которого вложено почти 2 миллиона евро. Для города это не только новая торговая точка с товарами для ремонта и дома, но и более 40 рабочих мест.
Крупнейшая в Балтии сеть товаров для строительства, ремонта и дома Kesko Senukai 12 июня открыла новый магазин K Senukai в Огре, на улице Друвас, 5. В его создание инвестировано почти 2 миллиона евро.
В ассортименте нового магазина представлен широкий выбор бытовой техники, товаров для дома, текстиля, отделочных материалов, строительных товаров и продукции других категорий. Это расширит возможности жителей Огре и окрестных краев удобно приобретать все необходимое для ремонта и повседневных нужд.
Помимо ассортимента, доступного в магазине, клиенты смогут получать здесь и товары, купленные в интернет-магазине K Senukai. В новом магазине также доступны различные услуги, в том числе аренда инструментов — практичное решение для ремонтных, строительных работ и благоустройства жилья.
Новый магазин обеспечит более 40 рабочих мест. В нем обустроены современные помещения и инфраструктура, создающие удобные и безопасные условия для ежедневной работы сотрудников, а также приятный покупательский опыт для клиентов. Значительная часть инвестиций была направлена на ремонт помещений, оборудование и благоустройство прилегающей территории. Для повышения энергоэффективности в помещениях магазина и на парковке установлено LED-освещение, которое поможет снизить потребление электроэнергии.