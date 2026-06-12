Важное предупреждение VSAA: кто из родителей потеряет детские пособия с 1 июля
С 1 июля 2026 года Государственное агентство социального страхования (VSAA), определяя право лица на получение родительского пособия, будет оценивать страну постоянного проживания ребенка.
VSAA сообщает, что родительское пособие социально застрахованному в Латвии лицу будет назначаться на ребенка, который:
- постоянно проживает на территории Латвии;
- имеет присвоенный персональный код;
- имеет активный статус в Регистре физических лиц.
На кого изменения не распространяются?
Изменения не касаются социально застрахованных в Латвии лиц, чьи дети проживают в других странах-участницах Европейского союза (ЕС), странах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), Швейцарской Конфедерации.
В этих случаях, как и прежде, родительское пособие будет назначаться в соответствии с правилами Регламента (ЕК) № 883/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о координации систем социального обеспечения.
Кого изменения касаются?
Таким образом, с 1 июля родительское пособие не будет назначаться, если ребенок постоянно не проживает в Латвии и местом его жительства не является какая-либо из стран ЕС, ЕЭЗ или Швейцария (например, если ребенок проживает в Узбекистане, Индии, Канаде или США). Эти условия вступают в силу независимо от гражданства ребенка или родителя.
С 1 июля 2026 года VSAA прекратит выплату уже назначенного родительского пособия, если в распоряжении агентства окажется информация о том, что: ребенок постоянно не проживает на территории Латвии, ребенок имеет пассивный статус в Регистре физических лиц, ребенку в Латвии не присвоен персональный код.
Условие о прекращении выплаты пособия не распространяется на случаи, когда применим Регламент (ЕК) № 883/2004.