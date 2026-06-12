Важное предупреждение VSAA: кто из родителей потеряет детские пособия с 1 июля

Таким образом, с 1 июля родительское пособие не будет назначаться, если ребенок постоянно не проживает в Латвии и местом его жительства не является какая-либо из стран ЕС, ЕЭЗ или Швейцария (например, если ребенок проживает в Узбекистане, Индии, Канаде или США). Эти условия вступают в силу независимо от гражданства ребенка или родителя.