Впервые в Латвии! Великий Пласидо Доминго выступит в "Дзинтари"
Знаменитый оперный певец Пласидо Доминго выступит в гала-концерте Кристине Ополайс в «Дзинтари». И этот концерт имеет все шансы войти в историю!
Еще в 2016 году Доминго говорил, что хотел бы спеть дуэтом с Кристине Ополайс на ее родине, в Латвии. Но эта возможность появилась лишь сейчас, благодаря сотрудничеству Кристине с продюсером Евгением Винтуром, руководителем Wintour Group International.
Более того – в Юрмалу приглашен и американский тенор Майкл Фабиано, на сегодняшний день один из наиболее востребованных оперных артистов мира. Три звезды, симфонический оркестр и хор, прекраснейшая музыка, лето, море: в «Дзинтари» 29 июля будет все, что нужно слушателю для счастья.
Легенда. Вот первое, что приходит в голову, когда речь заходит о Пласидо Доминго. Его биография поистине феноменальна. Потомственный музыкант, он уже в 18 лет вышел на оперную сцену и провел там как солист более 60 лет -- желанный гость в любой стране, любом театре, любом концертном зале.
Репертуар Доминго насчитывал более 150 ролей; перешагнув в XXI век, знаменитый певец добавил к теноровым партиям и баритоновые. Чаще всего он выступал в Метрополитен-опера в Нью-Йорке – каждый сезон с 1968 по 2009 год. Руководил оперными театрами Лос-Анджелеса и Вашингтона. Много и вполне успешно дирижировал. Был первым исполнителем в десятках опер, написанных в расчете на его уникальный талант.
Основал конкурс Operalia, который вывел на международную орбиту множество талантливых молодых артистов. Получил огромное количество государственных и профессиональных наград, включая девять Grammy, пять Latin Grammy и две Emmy.
Тем трогательней рассказ Кристине Ополайс о первом ужине с этим человеком, покорившим все мыслимые и немыслимые вершины в музыке. Они долго говорили о жизни, о карьере, и латвийская примадонна задала старшему коллеге вопрос, который всегда хотела адресовать Марии Каллас: «А вам тоже всегда страшно выходить на сцену?» И он ответил: «Каждый раз все страшней и страшней».
Трепетное отношение к профессии, бескомпромиссность в творческих вопросах, умение наполнять каждую ноту смыслом и чувством, огромное вокальное и драматическое дарование – все это роднит Кристине Ополайс и Пласидо Доминго. Они уже встречались как сценические партнеры в Метрополитен-опера, недавно вместе гастролировали в Азии; этим летом и наша публика наконец получит возможность услышать их дуэт.
Кристине Ополайс имеет прочную репутацию среди ведущих певиц мира. Помимо Метрополитен-опера, она выступала в Венской государственной опере, Берлинской государственной опере, Театре Ла Скала, Королевской опере в Лондоне, Баварской государственной опере, в Цюрихском оперном театре и многих других. Певица сотрудничает с такими выдающимися дирижерами, как Даниэль Баренбойм, сэр Антонио Паппано, сэр Саймон Рэттл, Андрис Нелсонс, Фабио Луизи и Кирилл Петренко.
Певицу приглашают крупные европейские и американские фестивали (в Баден-Бадене, Танглвуде, Вербье…), она активно расширяет свой репертуар, включая в него вокально-симфонические шедевры и камерные сочинения. Ее творческий путь — это путь постоянных исследований музыки и себя, создания собственной, глубоко личной манеры.
Как отмечают критики, «Ополайс — артистка, которая не боится риска; она всегда идет туда, где рождается искусство». Именно эта смелость превращает каждое ее выступление в событие — не только в вокальном, но и в художественном плане.
Третьим участником гала-концерты Кристине Ополайс в Юрмале станет Майкл Фабиано – 42-летний тенор, находящийся сейчас на пике исполнительской карьеры. С 2005 по 2009 год он ежегодно побеждал на крупнейших вокальных конкурсах США, а в 2014 году оказался первым солистом, завоевавшим в течение одного года две наиболее престижные американские награды для молодых певцов – Премию имени Беверли Силлс и Премию имени Ричарда Такера.
Судьба благоволила Фабиано и в дальнейшем. Ему рукоплескали в Метрополитен-опера и Опере Сан-Франциско, Опере Лос-Анджелеса и Королевской опере Ковент-в Лондоне, в Ла Скала и Парижской национальной опере, Королевском театре Мадрида и Немецкой опере в Берлине. О его недавнем лондонском появлении в «Евгении Онегине» обозреватель The Sunday Times писал: «За сорок лет, что этот спектакль идет на сцене Королевской оперы, не было ни одного Ленского, которому бы удалось так заворожить публику... Великолепный дебют».
В этом сезоне Фабиано поет Хосе в Нью-Йорке, Мадриде и Эрле, Калафа в Нью-Йорке, Отелло в Буэнос-Айресе и Тулузе, Андре Шенье в Бильбао, Гримальдо в Барселоне, Ромео в Мадриде. Его появление в Юрмале – большая удача для любителей музыки, хорошие теноры сейчас на вес золота.
Гала-концерт Кристине Ополайс имеет все шансы войти в историю – великий Пласидо Доминго никогда прежде не пел в Латвии, как и Майкл Фабиано. Это надо слышать. Это надо видеть.
Устроитель шала-концерта – международная продюсерская компания Wintour Group International. Билеты в рижских городских кассах, в кассе концертного зала «Дзинтари» и в сети bilesuparadize.lv.