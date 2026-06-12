Впервые в Латвии! Великий Пласидо Доминго выступит в "Дзинтари"

Тем трогательней рассказ Кристине Ополайс о первом ужине с этим человеком, покорившим все мыслимые и немыслимые вершины в музыке. Они долго говорили о жизни, о карьере, и латвийская примадонна задала старшему коллеге вопрос, который всегда хотела адресовать Марии Каллас: «А вам тоже всегда страшно выходить на сцену?» И он ответил: «Каждый раз все страшней и страшней».