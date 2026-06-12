Кошмар, повторившийся через годы: житель Курземе получил 20 лет за насилие над дочерью и внучкой
Страшная тайна, которую женщина хранила с детства, раскрылась после откровенного разговора с дочерью. Оказалось, что один и тот же человек совершал тяжкие сексуальные преступления против двух поколений собственной семьи.
Курземский окружной суд оставил в силе решение суда первой инстанции, которым мужчине за действия сексуального характера в отношении собственной дочери и внучки было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет и пробационный надзор сроком на пять лет. Прокурор Северной прокуратуры Риги ранее требовал назначить более длительный срок лишения свободы.
Мужчина обвинялся в совершении девяти преступных деяний. Одно преступление было совершено в отношении внучки, достигшей шестилетнего возраста, а восемь — в отношении собственной дочери в период, когда ей было от семи до четырнадцати лет. Обвинение было предъявлено по статьям о действиях сексуального характера с малолетним лицом, сексуальном насилии в отношении малолетнего лица, вовлечении малолетнего и несовершеннолетнего лица в развратные действия, а также о неоднократном изнасиловании.
Раскрытию преступления способствовал разговор матери с дочерью, во время которого девочка рассказала матери о действиях, совершенных ее дедушкой.
Когда мать поняла, что в отношении ее дочери совершаются те же действия, которым она сама подвергалась в детстве, она решила все же сообщить в полицию о сексуальном насилии, пережитом ею в детские годы, о котором ранее молчала.
В прокуратуре отмечают, что своими действиями обвиняемый поставил под угрозу половую неприкосновенность и нравственное развитие своей дочери и внучки, нарушил их нормальное физическое, психическое и сексуальное развитие, а также причинил им психологические страдания, оставившие долговременные последствия.
Прокуратура напоминает, что ни одно лицо не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении преступления не будет установлена в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.