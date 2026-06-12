Кошмар, повторившийся через годы: житель Курземе получил 20 лет за насилие над дочерью и внучкой

Мужчина обвинялся в совершении девяти преступных деяний. Одно преступление было совершено в отношении внучки, достигшей шестилетнего возраста, а восемь — в отношении собственной дочери в период, когда ей было от семи до четырнадцати лет. Обвинение было предъявлено по статьям о действиях сексуального характера с малолетним лицом, сексуальном насилии в отношении малолетнего лица, вовлечении малолетнего и несовершеннолетнего лица в развратные действия, а также о неоднократном изнасиловании.