Старые рижские дворы могут стать преимуществом: что скрывает советская застройка микрорайонов

В последние годы были реализованы отдельные проекты по благоустройству, позволившие некоторым дворам в этих районах вернуть былую привлекательность, однако таких примеров пока не слишком много. В то же время специалисты в области градостроительства, территориального развития и строительства напоминают: сейчас, когда все более активно обсуждается необходимость масштабной реновации старых рижских многоквартирных домов как из-за их внешнего состояния, так и из-за критического порой технического состояния строительных конструкций, этот вопрос следует рассматривать шире - необходимо обновлять не только сами здания, но и прилегающие к ним дворы. По мнению специалистов, одновременная реновация дома и окружающей зеленой зоны существенно повысит привлекательность такой недвижимости в глазах потенциальных владельцев, а также усилит конкурентоспособность "старых" проектов по сравнению с новыми жилыми комплексами, где нет столь обширных зеленых территорий.