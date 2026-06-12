Скоро в Ригу съедутся сотни картежников со всей Европы, но здесь им многие будут рады
По информации компании Bridža Akadēmija, этим летом в Риге с 27 июня по 15 июля впервые пройдет чемпионат Европы по бриджу EuroBridge2026. Сначала будут соревноваться национальные сборные, затем молодежные команды.
Оба чемпионата вместе соберут более 1000 игроков, их тренеров, судей, болельщиков и членов правления Европейской бриджевой лиги — всего около 1800 участников из 32 стран. Каждый из них проведет в Риге в среднем не менее недели, проживая в гостиницах, завтракая, обедая и ужиная в городе, а в свободное время знакомясь с его достопримечательностями. В общей сложности это более 16 000 ночевок.
По оценкам Рижского агентства туризма и развития, прямой доход только для городского бюджета составит около 270 тысяч евро, а для государственного бюджета — до 1 миллиона евро. При этом экономическая активность в стране вырастет примерно на 5 миллионов евро.
Чемпионат Европы по командному бриджу пройдет в Риге впервые в истории. Более того, впервые в истории он состоится в странах Балтии.
В Европейской лиге бриджа зарегистрированы 42 страны, а общее число участников составляет 288 846 человек.