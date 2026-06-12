Скоро в Ригу съедутся сотни картежников со всей Европы, но здесь им многие будут рады

Оба чемпионата вместе соберут более 1000 игроков, их тренеров, судей, болельщиков и членов правления Европейской бриджевой лиги — всего около 1800 участников из 32 стран. Каждый из них проведет в Риге в среднем не менее недели, проживая в гостиницах, завтракая, обедая и ужиная в городе, а в свободное время знакомясь с его достопримечательностями. В общей сложности это более 16 000 ночевок.