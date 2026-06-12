Новый спор вокруг Rail Baltica: Латвии предъявили иск на сумму свыше 14 млн евро
Испанские проектировщики требуют от Латвии более 14 миллионов евро из-за расторгнутого договора по проекту Rail Baltica. Спор связан с проектированием основного участка железнодорожной линии через Ригу, сообщили агентству LETA представители совместного предприятия стран Балтии RB Rail.
Иск в международный арбитраж подал консорциум двух испанских компаний — IDOM, Consulting, Engineering, Architecture и Ingeniería y Economía del Transporte (INECO). Они требуют взыскать с Латвии компенсацию в размере более 14 миллионов евро.
Договор на проектирование и авторский надзор за участком Rail Baltica через Ригу был расторгнут в октябре 2023 года. Как сообщили в RB Rail, в феврале 2026 года компания и Министерство сообщения получили заявление консультантов о начале арбитражного разбирательства.
При этом у латвийской стороны есть встречное требование: Министерство сообщения требует взыскать с консорциума штраф в размере 3,37 миллиона евро. Согласно условиям договора, спор рассматривается в международном арбитражном суде при Международной торговой палате. Место рассмотрения дела — Стокгольм.
В RB Rail поясняют, что 26 сентября 2023 года получили от консультантов одностороннее уведомление о выходе из договора. По версии RB Rail, у консорциума были длительные и существенные задержки, систематически не устранялись недостатки в разработанных проектах, а также не выполнялись другие договорные обязательства в установленные сроки.
Из-за этого сумма штрафа, начисленного консультантам, достигла максимально допустимого размера, а продолжительность задержек превысила предусмотренный договором предел. В результате право в одностороннем порядке выйти из договора возникло у обеих сторон.
RB Rail заявляет, что, чтобы защитить финансовые интересы государства и Европейского союза, снизить возможные риски и обеспечить продолжение проекта Rail Baltica, компания по согласованию с Министерством сообщения воспользовалась предусмотренным договором правом немедленно расторгнуть соглашение. Решение, как утверждают в RB Rail, было принято после всесторонней оценки обстоятельств.
После расторжения договора был объявлен новый конкурс на продолжение проектирования наиболее подготовленного участка. Однако он завершился без результата: предложения, соответствующего запланированному финансированию, получено не было. Ожидаемая стоимость договора составляла 8 миллионов евро, но поступило только одно предложение — на 39 миллионов евро, что значительно превышало доступные средства.
Дополнительно 10 декабря 2024 года Кабинет министров повторно подтвердил создание трансграничного соединения от границы Литвы до границы Эстонии. Было предусмотрено начать строительные работы на участке от литовской границы до Мисы, а также завершить работы на пассажирской станции Rail Baltica в Рижском аэропорту и в южной части Рижского центрального железнодорожного вокзала.
Рижский участок был определен как приоритет второй очереди. Одновременно в качестве альтернативы было одобрено строительство нового соединения от Иманты до Рижского аэропорта. Оно должно обеспечить обслуживание поездов с шириной колеи 1520 миллиметров и их интеграцию в существующую сеть, а также возможность пересадки в Саласпилсе, в Даугавкрасты, между Rail Baltica и железнодорожной системой шириной 1520 миллиметров.
RB Rail и Министерство сообщения заявляют, что обеспечивают представительство интересов Латвии и действуют в соответствии с условиями договора и международной практикой. Расходы, связанные с рассмотрением спора, не могут покрываться за счет финансирования Европейского союза.
Из-за характера арбитражного процесса и условий конфиденциальности более подробная информация о содержании спора публично не раскрывается. В RB Rail подчеркивают, что это необходимо для эффективной защиты интересов Латвии.
Согласно информации на сайте RB Rail, в 2019 году конкурс на строительное проектирование и авторский надзор за участком железнодорожной линии Rail Baltica через Ригу выиграла компания INECO. Сумма победившего предложения составляла 12,989 миллиона евро.
Ранее Министерство сообщения сообщало LETA, что для представления интересов Латвии в арбитраже Международной торговой палаты по спору о договоре проектирования рижского участка Rail Baltica потребуется финансирование из государственного бюджета. 17 февраля этого года Кабинет министров ознакомился с подготовленным министерством информационным докладом по этому вопросу.
В министерстве объясняли, что финансирование необходимо для полноценной защиты юридических и финансовых интересов проекта в арбитражном процессе.
Проект Rail Baltica в последние годы сталкивается с резким ростом стоимости. По последним оценкам, расходы на первую очередь проекта в странах Балтии могут достичь 14,3 миллиарда евро, из них в Латвии — 5,5 миллиарда евро. С учетом индексации эта сумма в Латвии может вырасти до 6 миллиардов евро.
Общие расходы на проект, согласно анализу затрат и выгод, могут достичь 23,8 миллиарда евро. Для сравнения: в предыдущем анализе 2017 года стоимость всего проекта оценивалась в 5,8 миллиарда евро.
Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной линии европейской ширины колеи от Таллина до границы Литвы и Польши, чтобы соединить страны Балтии с другими европейскими государствами. В Балтии планируется построить новую линию длиной 870 километров с европейской шириной колеи 1435 миллиметров. Максимальная скорость поездов на ней должна составить 240 километров в час.