Новый спор вокруг Rail Baltica: Латвии предъявили иск на сумму свыше 14 млн евро

Рижский участок был определен как приоритет второй очереди. Одновременно в качестве альтернативы было одобрено строительство нового соединения от Иманты до Рижского аэропорта. Оно должно обеспечить обслуживание поездов с шириной колеи 1520 миллиметров и их интеграцию в существующую сеть, а также возможность пересадки в Саласпилсе, в Даугавкрасты, между Rail Baltica и железнодорожной системой шириной 1520 миллиметров.