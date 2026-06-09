И кто тут тормозит? Из-за отставания Латвии по Rail Baltica Эстония может попасть на большие деньги
Проблемы с Rail Baltica в Латвии начинают беспокоить соседей. В Эстонии открыто заявили: если Рига не успеет завершить свою часть проекта, это неизбежно обойдется в миллионы евро и другим странам Балтии.
Задержки с реализацией проекта скоростной железнодорожной магистрали Rail Baltica в Латвии могут привести к дополнительным расходам не только для самой страны, но и для Эстонии. Об этом заявил государственный контролер Эстонии Янар Холм во время заседания парламентской антикоррупционной комиссии.
На встрече обсуждались график строительства, устойчивость финансирования и основные риски, связанные с реализацией крупнейшего инфраструктурного проекта в странах Балтии. По словам Холма, объективная оценка показывает, что у Латвии практически нет шансов завершить свою часть железнодорожной линии в ранее запланированные сроки. Он отметил, что объем финансирования, который необходимо найти в короткий период времени, является для Латвии чрезвычайно значительным.
Госконтролер напомнил, что три балтийские страны рассчитывают получить в следующем бюджетном периоде Европейского союза дополнительно около 10 миллиардов евро на реализацию проекта. При этом Эстония претендует примерно на 1,2 миллиарда евро. Для сравнения, за два предыдущих бюджетных периода весь проект получил около 4 миллиардов евро европейского финансирования.
По его словам, еще несколько месяцев назад представители эстонского Министерства климата оценивали отставание Латвии примерно в два года. При этом Эстония, по мнению чиновника, все еще способна завершить свою часть магистрали к установленному сроку, если не потеряет время.
Холм подчеркнул, что Таллину необходим более четкий график от Риги. По его мнению, Латвия должна объяснить соседям, когда именно и по какому плану намерена завершить строительство своей части железной дороги. Только после этого можно будет оценить дальнейшие действия.
Особую обеспокоенность вызывает вопрос возможной остановки работ. Как отметил государственный контролер, если Эстония решит заморозить проект до готовности латвийского участка, это приведет к дополнительным затратам. Необходимо будет содержать персонал, подрядчиков и инфраструктуру, что неизбежно увеличит стоимость строительства.
В то же время в Министерстве климата Эстонии заверили, что страна продолжает реализацию проекта в соответствии с графиком. Вице-канцлер министерства Сандер Салму заявил, что железнодорожная линия в Эстонии должна быть готова к 2030 году. Он напомнил, что Rail Baltica — это не только балтийский проект, но и важная часть общеевропейского транспортного коридора, завершение которого является международным обязательством государств-членов ЕС.
Председатель правления Rail Baltic Estonia Анвар Салометс сообщил, что с технической точки зрения компания готова обеспечить ввод линии в эксплуатацию к 2030 году. Однако решения о государственном финансировании на 2027 год еще предстоит принять в рамках формирования нового бюджета.
Тем временем председатель совета совместного предприятия RB Rail Матисс Паэгле заявил, что Латвии в настоящее время не хватает около 3,7 миллиарда евро для завершения проекта в намеченные сроки.
По его мнению, одной из главных проблем остается недостаточное понимание обществом значения Rail Baltica. Паэгле подчеркнул, что речь идет не только об экономическом и транспортном проекте, но и о стратегическом, военном и оборонном объекте, который укрепляет восточный фланг Европейского союза и НАТО.
Находящийся с визитом в Эстонии премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс признал, что завершить строительство латвийского участка к 2030 году будет непросто. Однако, по его словам, у правительства есть идеи по решению возникших проблем. Кроме того, глава правительства сообщил, что намерен обсудить будущее Rail Baltica с Урсулой фон дер Ляйен. По мнению Кулбергса, нынешняя геополитическая ситуация требует от Европы нового взгляда на значение этого проекта и его финансирование.