И кто тут тормозит? Из-за отставания Латвии по Rail Baltica Эстония может попасть на большие деньги

В то же время в Министерстве климата Эстонии заверили, что страна продолжает реализацию проекта в соответствии с графиком. Вице-канцлер министерства Сандер Салму заявил, что железнодорожная линия в Эстонии должна быть готова к 2030 году. Он напомнил, что Rail Baltica — это не только балтийский проект, но и важная часть общеевропейского транспортного коридора, завершение которого является международным обязательством государств-членов ЕС.