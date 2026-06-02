Теперь официально - Латвия переплачивает за строительство Rail Baltica. Почему соседи тратят меньше?
Заключенный Латвией с объединением компаний E.R.B. Rail JV договор на строительство основной трассы Rail Baltica - "очень дорогой", заявил агентству LETA председатель совета совместного предприятия стран Балтии RB Rail Матисс Паэгле.
RB Rail сравнило удельную стоимость строительства насыпи по договору о строительстве основной трассы в Латвии, Литве и Эстонии. Как сообщил Паэгле, на участке Миса-граница Латвии/Литвы (DS4) стоимость одного километра трассы Rail Baltica в Латвии составляет около 16,3 млн евро, что в 2,3 раза больше, чем показатель Эстонии, а также примерно на 66% больше, чем в Литве.
"Очевидно, в заключенном Латвией договоре удельные цены на щебень, грунт и другие основные материалы очень высоки, и государство не может себе этого позволить", - подчеркнул Паэгле.
Поэтому необходимо принять решение о дальнейших действиях. Первый вариант предусматривает разработку нового проекта южной части основной трассы, что займет около полутора лет. При этом перепроектирование обойдется примерно в 8 млн евро, но потенциально позволит сэкономить 100-200 млн евро.
"Однако, объявляя новую закупку через два-три года, нет гарантии, что в результате инфляции мы не получим еще более высокие затраты", - отметил Паэгле.
Второй вариант - сесть за стол переговоров со строителем основной трассы E.R.B. Rail JV и спросить, почему гравий, щебень и другие материалы так дороги по сравнению с соседними странами. По его мнению, необходимо договориться о разумном снижении цен, что позволило бы сэкономить столько же или даже больше.
В докладе Министерства сообщения, который 26 мая приняло к сведению правительство, указано, что в настоящее время Латвии из предусмотренных в общей сложности почти 700 млн евро для строительства основной трассы доступно 603 млн евро. На это финансирование можно построить насыпь основной трассы протяженностью 52,66 километра. Таким образом, строительство насыпи основной трассы обойдется примерно в 11,45 млн евро за километр без прокладки рельсов, установки сигнализации и строительства станций.
В докладе говорится, что с июля 2025 года министр сообщения участвует в переговорах со строителем основной трассы, настаивая на снижении затрат и более быстром прогрессе работ. Это привело к тому, что в 2025 году удалось авторизовать работы на основной трассе на сумму 110 млн евро, а в 2026 году Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL) проинформировало об авторизации работ на сумму 125-175 млн евро.
Как сообщалось, EDzL и E.R.B. Rail JV заключили договор о строительстве основной трассы Rail Baltica в декабре 2023 года. В E.R.B. Rail JV входят французская Eiffage Génie Civil, польская Budimex и итальянская Rizzani de Eccher, которые победили в международном конкурсе. Строительные работы на основной трассе включают в себя строительство Rail Baltica за пределами Риги. Подрядчик должен построить инфраструктуру основной трассы протяженностью около 200 километров, включая подготовку земли, строительство насыпей, железнодорожных мостов, дорог, подземных переходов, путепроводов, перенос инженерных сетей, укладку рельсов и другие работы.