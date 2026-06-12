Ночь в Курземе будет холодной: местами всего +4 градуса
Суббота в Латвии будет очень разной: на востоке страну накроют долгие и местами сильные дожди, а на западе ночь может оказаться холодной — в Курземе температура местами опустится до +4 градусов.
Местами по стране — главным образом в Курземе — образуется туман. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха в западной части страны опустится до +4…+8 градусов, в остальной Латвии — до +9…+12 градусов.
Днем в восточных краях будет пасмурно и дождливо, во многих местах ожидаются сильные дожди. В Курземе и Земгале при появлении солнца будут расти облака, которые к вечеру во многих местах принесут кратковременный дождь, местами — грозовые ливни.
Ветер в основном останется слабым. Максимальная температура воздуха ожидается от +12…+14 градусов на востоке страны до +20 градусов местами в Курземе и Земгале.
В Риге суббота может пройти без осадков, хотя на небе будет много облаков. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха ночью составит +12 градусов, днем поднимется до +18 градусов.